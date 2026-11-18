Sam Altman, CEO de OpenAI, revela por qué la inteligencia artificial abrió una oportunidad: "El mejor momento de la historia para construir cosas" El CEO aconseja a los emprendedores enfocarse en ideas no evidentes, porque la IA permite transformar propuestas en productos concretos y acelera la creación de compañías.

Altman afirmó que ahora es el mejor momento para construir nuevas empresas gracias a las herramientas tecnológicas accesibles que antes eran costosas.

Altman afirmó que ahora es el mejor momento para construir nuevas empresas gracias a las herramientas tecnológicas accesibles que antes eran costosas. Foto: America Digital News

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, considera que el desarrollo de la inteligencia artificial está transformando las oportunidades para emprender y crear nuevos proyectos.

Durante una entrevista con el comunicador Raj Shamani, el empresario aseguró que las herramientas tecnológicas actuales permiten desarrollar ideas que antes requerían grandes inversiones y equipos especializados.

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"Creo que probablemente es el mejor momento de la historia para poder construir algo, para crear una nueva empresa, una nueva tecnología o un nuevo proyecto creativo", afirmó.

¿Por qué Sam Altman considera que la IA facilita emprender?

El CEO de OpenAI explicó que la inteligencia artificial representa una oportunidad excepcional porque pone al alcance de los emprendedores herramientas que hace una década eran mucho más costosas y difíciles de conseguir. También destacó que el ritmo al que se crean grandes empresas nunca había sido tan elevado en distintas partes del mundo.

Sin embargo, advirtió que no todas las ideas tienen las mismas posibilidades de destacar. Según su perspectiva, cuando una propuesta parece demasiado evidente, muchas personas intentarán desarrollarla al mismo tiempo. Por eso, recomienda identificar oportunidades que inicialmente parezcan poco atractivas, pero que puedan generar resultados extraordinarios.

La lección de Sam Altman sobre el origen de OpenAI y cómo crear proyectos exitosos

Altman recordó que OpenAI nació en 2015, cuando pocos laboratorios apostaban por desarrollar inteligencia artificial general. Mientras miles de empresas buscaban oportunidades en negocios aparentemente más sencillos, su equipo decidió concentrarse en las redes neuronales y en el potencial de ampliar sus capacidades mediante una mayor escala.

El empresario también compartió una de sus principales recomendaciones para quienes buscan innovar: aprender a formular buenas preguntas y dedicar menos tiempo a escuchar consejos. Como ejemplo, recordó que impulsó el lanzamiento de ChatGPT pese a las dudas de algunos directivos, quienes consideraban que el producto todavía no estaba preparado para llegar al público.