Microempresas recibirán subsidio de S/100 por trabajador para evitar despidos ante El Niño El subsidio se entregará por única vez a negocios que tengan entre 2 y 10 empleados y cumplan determinados requisitos. El Ejecutivo autorizó S/29 millones para financiar el apoyo económico, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno aprueba un subsidio extraordinario de S/100 por trabajador para microempresas afectadas por el alza de combustibles y el Fenómeno El Niño.

El Gobierno aprueba un subsidio extraordinario de S/100 por trabajador para microempresas afectadas por el alza de combustibles y el Fenómeno El Niño. Composición LR

El Gobierno aprobó un subsidio extraordinario de S/100 por cada trabajador formal para las microempresas que enfrentan mayores costos operativos por el encarecimiento de los combustibles y los efectos del Fenómeno El Niño Costero. La medida busca evitar que las dificultades financieras de los pequeños negocios terminen en despidos y alcanza a empresas que tengan entre 2 y 10 trabajadores, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia N.° 017-2026.

El apoyo se entregará por única vez y será depositado a las empresas beneficiarias. Para financiarlo, el Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta S/29 millones con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recursos que serán administrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), responsable de identificar a los negocios que califican y gestionar los pagos.

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La norma parte de una preocupación concreta: las microempresas tienen menos margen financiero para enfrentar el aumento de sus gastos, pues dependen principalmente de sus propios recursos y cuentan con mayores restricciones para acceder a créditos. En esas condiciones, el encarecimiento del transporte, la producción y la comercialización puede reducir el dinero disponible para pagar a sus trabajadores.

¿Qué microempresas podrán recibir el subsidio de S/100 por trabajador?

El beneficio está dirigido a empresas privadas con ventas anuales de hasta 150 UIT y que tengan entre dos y 10 trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, no todos los negocios que cumplan con el número de empleados accederán automáticamente al dinero, pues deberán acreditar también sus obligaciones tributarias y laborales.

Para determinar a los beneficiarios, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tomará como referencia la Planilla Electrónica de agosto de 2026, siempre que haya sido presentada hasta el 30 de septiembre. Además, los trabajadores considerados deberán registrar una remuneración básica mensual de S/1.130 y mantener una relación laboral vigente con la empresa a la fecha de publicación del decreto.

Entre las otras condiciones figuran tener RUC activo y domicilio fiscal habido al 30 de setiembre, así como haber declarado las contribuciones a EsSalud y las retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría, cuando corresponda.

El monto se calculará multiplicando por S/100 la cantidad de trabajadores que cumplan los requisitos. El dinero será depositado a favor de la microempresa y no directamente al empleado, además de que no podrá utilizarse para reemplazar el pago de remuneraciones ni otras obligaciones laborales.

Gobierno destinará S/29 millones para financiar el subsidio a microempresas

Para cubrir estos pagos, el Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta S/29 millones con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, recursos que serán trasladados al MTPE para financiar el apoyo económico.

La Sunat proporcionará la información tributaria necesaria para identificar a los posibles beneficiarios, mientras que el Ministerio de Trabajo procesará los datos, calculará los montos correspondientes y publicará la relación de microempresas elegibles en su sede digital.

Una vez difundida la lista, los negocios seleccionados tendrán cinco días hábiles para comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI) mediante Sunat Operaciones en Línea, en la opción «CCI Único». La cuenta deberá estar en moneda nacional y pertenecer exclusivamente a la empresa.

Si el negocio no cuenta con una cuenta habilitada o su CCI es rechazado durante la validación, el Banco de la Nación podrá abrir una cuenta para realizar el depósito.

El Niño Costero y el alza de combustibles también sustentan la medida

Además del incremento de los costos laborales, el decreto advierte que las microempresas enfrentan presiones por el encarecimiento de los combustibles y las alteraciones de la actividad productiva y del abastecimiento asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Estos factores elevan los gastos de transporte, producción y comercialización, lo que reduce los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones remunerativas.

La norma recuerda que durante 2023 las microempresas con entre dos y 10 trabajadores concentraron la caída del empleo en una coyuntura marcada por choques económicos y climáticos, lo que evidencia la vulnerabilidad de los negocios de menor tamaño frente a este tipo de episodios.