Marlon Brando en 1973 sobre el racismo en Estados Unidos: "La libertad y la justicia para todos simplemente no se aplican si no eres blanco" La estrella de 'El padrino' criticó a Hollywood por perpetuar estereotipos sobre comunidades indígenas y cuestionó el incumplimiento de EE.UU. en tratados históricos.

El actor Marlon Brando expuso en 1973, durante The Dick Cavett Show, las contradicciones de la democracia en EE. UU., evidenciando la marginación de sus minorías y alertando sobre la desigualdad social.

El actor Marlon Brando expuso en 1973, durante The Dick Cavett Show, las contradicciones de la democracia en EE. UU., evidenciando la marginación de sus minorías y alertando sobre la desigualdad social. Ilustración LR

El icónico actor estadounidense Marlon Brando protagonizó en 1973 una histórica entrevista en 'The Dick Cavett Show' donde expuso las profundas contradicciones entre la democracia de Estados Unidos y la marginación de sus minorías. Durante la charla, la legendaria estrella de 'El padrino' denunció la discriminación sistemática hacia la comunidad afroamericana y los pueblos indígenas, además de alertar sobre la persistente desigualdad social en Norteamérica.

Esta contundente postura contra el racismo recuperó enorme viralidad el 13 de noviembre de 2026, tras un reportaje de la revista Esquire que rescató los momentos clave de aquella emisión televisiva. "Cuando escucho que este país defiende la libertad, los derechos y la justicia para todos, simplemente no se aplican si no eres blanco", sentenció el intérprete hace más de 40 años, evidenciando su firme activismo humanitario más allá de Hollywood.

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Marlon Brando sobre el racismo en EE.UU. durante su entrevista en 1973

Durante su aparición televisiva junto a Dick Cavett el 12 de junio de 1973, Marlon Brando expuso la desigualdad estructural de Estados Unidos y cuestionó el acceso real a las garantías constitucionales. Al analizar el histórico maltrato hacia las comunidades originarias, el intérprete estadounidense señaló la brecha entre los ideales oficiales de libertad o justicia y la difícil realidad vivida por los ciudadanos no blancos.

Asimismo, el protagonista de 'Un tranvía llamado Deseo' subrayó que los avances sociales surgieron gracias a la presión callejera y jamás por voluntad institucional. "Los negros consiguieron cambios porque estaban realmente enfadados, protestaron e hicieron ruido", afirmó el actor en aquella emisión televisiva, según Esquire, para validar la movilización ciudadana frente a la discriminación racial.

Esta postura reflejó su firme activismo político, documentado por History a través de su respaldo al movimiento por los derechos civiles y al Partido Pantera Negra. Además, tras colaborar con agrupaciones indígenas, advirtió que los pueblos nativos debían exigir su autonomía cultural y política, pues dudaba de que el Gobierno federal atendiera sus reclamos sin una fuerte resistencia popular.

¿Cómo denunció Marlon Brando el racismo de Hollywood hacia los pueblos indígenas?

En su célebre conversación con Dick Cavett, Marlon Brando responsabilizó a la industria del cine por fabricar estereotipos dañinos contra los habitantes originarios de Norteamérica. El protagonista de 'El padrino' explicó que el género wéstern retrató sistemáticamente a estas comunidades como agresivas, mientras los colonos figuraban como inocentes víctimas. "Lo que hemos aprendido sobre los indígenas nos lo ha enseñado en gran medida Hollywood y el cine", sentenció el intérprete al advertir cómo semejantes prejuicios distorsionaron la mirada de múltiples generaciones.

Más allá de las pantallas, el artista cuestionó la expansión territorial de Estados Unidos y el sistemático incumplimiento de Washington ante casi 400 tratados pactados con diversas naciones tribales. Para el ganador del premio de la Academia, los acuerdos anulados y el despojo histórico exigían una revisión urgente tanto en los libros escolares como en los relatos audiovisuales, con el fin de visibilizar la violencia sufrida durante la colonización.

Esa postura ya había sacudido al mundo el 27 de marzo de 1973, fecha en la cual rechazó la estatuilla a mejor actor y delegó su discurso a Sacheen Littlefeather. Mediante aquella protesta en plena gala, ambos señalaron el maltrato mediático hacia los nativos americanos y la crisis de Wounded Knee, en Dakota del Sur, donde el Movimiento Indígena Estadounidense resistía frente a las autoridades federales; un episodio por el cual la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofreció disculpas formales recién en 2022.