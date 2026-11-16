Alejandro Martínez, psiquiatra, comparte su truco para dormir: “Un giro con los ojos hacia la derecha, luego hacia la izquierda” El especialista destaca que esa técnica ayuda a desviar la mente de las preocupaciones nocturnas; incluso algunos usuarios afirman beneficiarse de la práctica: "¡Duermo genial!"

El psiquiatra Alejandro Martínez compartió en el pódcast Endor Technologies un método ocular para conciliar el sueño que desvía preocupaciones, pero carece de respaldo científico.

El psiquiatra Alejandro Martínez compartió en el pódcast Endor Technologies un método ocular para conciliar el sueño que desvía preocupaciones, pero carece de respaldo científico. Ilustración LR

El psiquiatra Alejandro Martínez reveló en el pódcast 'Endor Technologies' un método sencillo para conciliar el sueño que consiste en desplazar la mirada en diversas direcciones bajo los párpados cerrados. "Funciona mucho. Tenemos que entender que es un truco, pero muy efectivo", aseguró el especialista, tras explicar que esa técnica desvía el foco mental de las preocupaciones nocturnas al acostarse.

Conviene diferenciar la vivencia individual del aval científico frente a esta práctica. Aunque la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) admite estrategias de relajación contra el insomnio crónico, su protocolo omite aquella rutina ocular y prioriza la terapia cognitivo-conductual como tratamiento principal ante dicho trastorno.

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¿Cómo funciona el truco viral de Alejandro Martínez para dormir rápido?

Según reveló Alejandro Martínez, su método para conciliar el descanso empieza al acostarse en la cama con los párpados cerrados. En esa posición y sin dispositivos adicionales, la técnica requiere mover la mirada en cuatro direcciones: "Cierro los ojos y, aunque quede muy ridículo, muevo primero los ojos hacia arriba, luego hacia abajo, luego hago un giro con los ojos hacia la derecha, luego hacia la izquierda", describió el especialista.

La clave del ejercicio radica en iterar esa secuencia con total relajación y sin vigilar el reloj. Para evitar la ansiedad nocturna, el experto advierte: "El sueño, mientras más lo busco, menos lo encuentro". Sobre la efectividad de repetir el patrón ocular, asegura que "antes de que te des cuenta es muy probable que te hayas quedado dormido", ya que el propósito principal consiste en inducir la somnolencia de manera natural.

Al enfocarse en una acción física específica, la mente abandona las preocupaciones diarias y se ancla en la respiración y el presente. Aunque diversos usuarios reportan beneficios tras aplicar esta dinámica, dichas vivencias representan casos aislados que no garantizan resultados universales ni sustituyen la evidencia científica.

¿Realmente sirven los movimientos oculares para dormir más rápido y vencer el insomnio?

Ningún ensayo clínico respalda la secuencia visual propuesta por el médico Alejandro Martínez ni demuestra que reduzca el tiempo necesario para conciliar el sueño. Aunque el especialista vincula su supuesta utilidad a una conexión entre los hemisferios cerebrales, la guía de la AASM excluye este procedimiento de sus terapias recomendadas. Pese a la falta de validación científica, el doctor destaca los testimonios recibidos: "Hay gente que me sigue parando por la calle y me dice: ‘Oye, hago tu truco de los ojos... ¡Y duermo genial!’".

Frente a esos relatos personales, la medicina del sueño sí valida el uso de la relajación contra el insomnio, pero sin extender ese aval a cualquier ejercicio viral. La AASM plantea una sugerencia condicional que exige evaluar a cada paciente de forma individual. Por su parte, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) incorpora la meditación y el alivio de la tensión física dentro del cuidado integral, un enfoque similar al efecto de enfocar la mente antes de ir a la cama.

Cuando los problemas nocturnos persisten, el NHLBI establece la terapia cognitivo-conductual como la principal alternativa médica. Aquel programa clínico, con una duración habitual de seis a ocho semanas, corrige los malos hábitos, gestiona las preocupaciones sobre el descanso y rompe la asociación mental entre el dormitorio y la vigilia. Si el trastorno se vuelve frecuente, acudir a un profesional sanitario permite hallar el origen exacto y aplicar soluciones verdaderamente efectivas.