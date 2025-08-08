OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Si bien ChatGPT-5 es más 'rápida e inteligente', Sam Altman advirtió que no se acerca al razonamiento de una persona. | Foto: Composición LR/ Newsweek & TED

La empresa estadounidense OpenAI lanzó el jueves la esperada quinta generación de su emblemático modelo de inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT-5, al que presenta como más inteligente y rápido que sus predecesores.

ChatGPT-5 estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas semanalmente, dijo OpenAI en una sesión informativa con periodistas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, anuncia ChatGPT-5

El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo que esta última versión "es un paso significativo hacia modelos realmente capaces".

Sin embargo, advirtió que aún queda trabajo por hacer para lograr un tipo de inteligencia artificial general (IAG) que piense como las personas.

"Este no es un modelo que aprenda continuamente a medida que se implementa a partir de los nuevos hallazgos, algo que, en mi opinión, debería formar parte de una IAG", afirmó Altman. "Pero el nivel de capacidad aquí es una gran mejora", agregó.

¿Qué ofrece ChatGPT-5?

GPT-5 es particularmente hábil cuando se trata de que la IA actúe como un "agente" que se ocupa de forma independiente de tareas informáticas, explicó Michelle Pokrass, del equipo de desarrollo.

"GPT-3 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante de secundaria: le haces una pregunta, quizá obtengas una respuesta correcta, quizá algo absurdo", dijo Altman.

"GPT-4 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante universitario; GPT-5 es la primera vez que realmente se siente como estar hablando con un experto con doctorado en cualquier tema", señaló