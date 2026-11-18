Demócratas amplían su poder en el Senado tras ganar en Alaska y postulan a Hakeem Jeffries como presidente de la Cámara de Representantes En la Cámara de Representantes, el partido eligió a Hakeem Jeffries como candidato a la presidencia, quien promete investigar el mandato de Trump y revertir sus políticas.

Peltola, futura senadora, se convierte en una de las dos primeras mujeres nativas en ocupar un escaño en el Senado. Foto: Composición LR/AFP.

Peltola, futura senadora, se convierte en una de las dos primeras mujeres nativas en ocupar un escaño en el Senado. Foto: Composición LR/AFP.

Los demócratas consiguieron el último escaño que permanecía en disputa en el Senado de Estados Unidos. Mary Peltola derrotó al republicano Dan Sullivan en Alaska con el 50,12% de los votos, según el recuento oficial concluido el último martes, y elevó la representación de su partido a 56 senadores, frente a los 44 republicanos.

La victoria de la candidata indígena puso fin a una contienda que se prolongó durante dos semanas debido a la dispersión geográfica de los votantes en comunidades rurales y localidades remotas del estado. La demócrata obtuvo 144.302 votos, por encima de los 131.844 conseguidos por Sullivan, que buscaba la reelección.

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La diferencia se mantuvo incluso al sumar a los votos del senador republicano los 4.760 sufragios de otro candidato llamado Daniel J. Sullivan Jr., cuya presencia en la papeleta había sido cuestionada por Donald Trump. El presidente había acusado a los demócratas de utilizar la coincidencia de apellidos para confundir a los electores y perjudicar a su candidato.

"Como próxima senadora de Estados Unidos, me enfrentaré a quien haga falta para combatir el sistema amañado de Washington D.C. y conseguir resultados para las familias trabajadoras de Alaska", afirmó Peltola en un comunicado difundido.

La futura senadora también destacó su compromiso con el estado y señaló que no había mayor honor que contar con el respaldo de sus habitantes en la lucha contra la codicia empresarial, la reducción del coste de vida y la defensa de los intereses de Alaska.

Su llegada al Senado tendrá además un significado histórico: Peltola será una de las dos primeras mujeres nativas en ocupar un escaño en esa cámara, junto a Peggy Flanagan, legisladora electa por Minnesota.

El resultado representa otro revés para los republicanos en unas elecciones legislativas que reflejaron el descontento con el segundo mandato de Trump y dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso.

Decisión demócrata en la Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes, el partido eligió a Hakeem Jeffries como candidato para ocupar la presidencia. El actual líder de la bancada demócrata obtuvo 251 votos en una votación secreta celebrada a puerta cerrada, mientras que 11 congresistas se pronunciaron en contra de su nominación, según informaron medios estadounidenses.

De 56 años y representante de Nueva York, Jeffries podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara Baja. Su designación por parte de los demócratas deberá ser ratificada por la mayoría de los 435 miembros de la cámara cuando el nuevo Congreso entre en funciones, en enero.

Tras su nominación, prometió impulsar investigaciones exhaustivas sobre el mandatario republicano. Los demócratas también anunciaron que buscarán revertir las políticas de Trump y examinar distintos aspectos de su administración y de su familia.

La nueva mayoría demócrata abre así una etapa de confrontación legislativa con la Casa Blanca, con el control del Senado asegurado tras el resultado de Alaska y la posibilidad de que Jeffries asuma la conducción de la Cámara de Representantes.