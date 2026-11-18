JNE define segunda vuelta en Piura: Guillermo la Torre avanza y Santiago Paz queda fuera del proceso electoral Tras confirmar que se rompió la seguridad del material electoral en el distrito de San Juan de Bigote, las autoridades descartaron la mayoría de actas y sellaron de manera definitiva el camino a la segunda vuelta.

El resultado se confirmó tras el fracaso de recuento de votos del JNE de la elección en San Juan de Bigote. Foto: Composición/LR

El resultado se confirmó tras el fracaso de recuento de votos del JNE de la elección en San Juan de Bigote. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la segunda vuelta electoral para el Gobierno Regional de Piura, la cual será disputada por los candidatos Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, y Guillermo la Torre, de Podemos Perú, tras culminar el proceso de revisión de votos observados en el distrito de San Juan de Bigote.

Como se sabe, durante la primera vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se desataron disturbios y ataques en el único local de votación de esta jurisdicción, lo que terminó afectando al material electoral. Los actos de violencia provocaron graves daños e impidieron garantizar la seguridad de las actas en la gran mayoría de mesas de sufragio.

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Debido a la mínima diferencia numérica que separaba a los candidatos Guillermo la Torre y Santiago Paz, las agrupaciones políticas se mantuvieron a la expectativa de los resultados oficiales. Fue en este contexto que el equipo de Paz, representante de Somos Perú, interpuso diversas apelaciones ante las instancias electorales para exigir la apertura y el recuento de los votos en el distrito de San Juan de Bigote, asegurando que estos le permitirían superar a Guillermo Latorre, quien se encontraba ligeramente por delante de él en la disputa por el pase a la segunda vuelta.

Decisión de la máxima autoridad electoral

Durante la jornada, el pleno del organismo electoral abrió las cajas correspondientes a las 23 mesas cuestionadas. Sin embargo, solo pudo efectuar el recuento de dos de ellas, las mesas 71845 y 71840, debido a que en las otras 21 se confirmó que se quebrantó la cadena de custodia.

Cabe señalar que, previo a estos resultados, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón ya había dispuesto la anulación de las actas en su totalidad y de la votación en el distrito de San Juan de Bigote, lo que motivó los recursos legales de Somos Perú y el posterior traslado del material electoral a la sede central del JNE para su revisión.

Se pronuncia en contra

Por su parte, Santiago Paz sostuvo que la decisión de no contabilizar las ánforas dejó sin representación a 6.710 ciudadanos del distrito de San Juan de Bigote. "Hoy nos sacaron de la segunda vuelta negándose a contar los votos de todo un distrito donde teníamos amplia mayoría y cuando apenas 1.157 votos nos separaban de pasar al último balotaje del próximo 6 de diciembre", señaló el excandidato.