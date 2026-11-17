Adiós a la esponja tradicional de cocina: la alternativa vegetal biodegradable que no libera microplásticos al lavar platos Este fruto seco es ideal para lavar a mano, ya que libera solo fibras naturales y se convierte en un compost útil tras su uso, en comparación con esponjas sintéticas.

La lufa se presenta como una alternativa ecológica para la limpieza de utensilios en la cocina, al ser un estropajo biodegradable que evita la contaminación por microplásticos.

La lufa se presenta como una alternativa ecológica para la limpieza de utensilios en la cocina, al ser un estropajo biodegradable que evita la contaminación por microplásticos. Ilustración LR

La lufa emerge como una alternativa eficaz para reducir el plástico al lavar los platos a mano. Según Gardening Solutions, este estropajo biodegradable proviene de un fruto seco cuya malla vegetal resistente libera únicamente fibras de origen natural ante el desgaste diario.

Por el contrario, la fricción deteriora los utensilios sintéticos y contamina el agua. Una investigación de la Universidad de Bonn, en Alemania, reveló que las versiones artificiales desprenden entre 0,68 y 4,21 gramos de microplásticos anuales por persona, pues las esponjas de cocina pierden material durante el uso debido a la abrasión.

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¿Por qué elegir la lufa vegetal en lugar de una esponja de cocina sintética?

La Luffa cylindrica es una planta de la familia de las cucurbitáceas, emparentada con el pepino y el zapallo. Según la Universidad de Florida, aunque su fruto tierno es comestible, al madurar desarrolla un interior fibroso ideal para la limpieza. Basta con retirar la corteza y las semillas, lavar la red resultante y dejarla secar para obtener un estropajo natural.

Un estudio difundido en Journal of Biomechanics detalla que esa arquitectura porosa contiene principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina. Gracias a sus hebras entrelazadas, el material ofrece una textura firme capaz de desprender con eficacia los residuos de alimentos pegados en la vajilla.

Una vez concluido su ciclo de uso, el servicio de extensión de la Universidad de Florida señala que la pieza de origen cien por ciento botánico se integra sin problemas en el compost casero. En el caso de artículos híbridos que incluyen bases o láminas artificiales, resulta indispensable verificar los materiales y desprender dichos componentes antes de desechar la fibra orgánica en la tierra.

¿Cómo usar y desinfectar correctamente una esponja de lufa en la cocina?

Humedecer esta fibra vegetal hasta ablandarla y aplicar el detergente habitual constituye el paso inicial antes de fregar platos o cubiertos con suavidad. Respecto a las ollas y sartenes antiadherentes, conviene verificar las indicaciones del fabricante, pues T-fal advierte literalmente que "los estropajos abrasivos pueden rayar el revestimiento".

Tras finalizar las tareas de limpieza, resulta indispensable enjuagar la pieza para eliminar cualquier residuo, escurrirla bien y permitir su secado al aire en un espacio ventilado. Almacenar este utensilio mojado dentro de recipientes cerrados o dejarlo sumergido en el fregadero representa un riesgo sanitario. Investigaciones difundidas en Journal of Clinical Microbiology determinaron que ese material húmedo "puede favorecer el crecimiento bacteriano".

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos aconseja renovar periódicamente los artículos destinados a la higiene de la vajilla debido a su compleja desinfección y tendencia a acumular microorganismos. Dicho organismo puntualiza que someterlos a ebullición o al calor del microondas disminuye parcialmente la carga microbiana, pero advierte que esas medidas por sí solas son insuficientes para prevenir la contaminación cruzada.