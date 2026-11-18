Alcalde de Jesús María y tercer regidor electo por Lima expresó que su renuncia fue en contra de su voluntad. Foto: composición LR

Alcalde de Jesús María y tercer regidor electo por Lima expresó que su renuncia fue en contra de su voluntad. Foto: composición LR

El tercer regidor electo de Lima por Renovación Popular, Jesús Gálvez, presentó su renuncia a la militancia del partido tras un pedido de Rafael López Aliaga. En su carta, sostuvo que la decisión no fue voluntaria y expresó su desconcierto por tener que dejar la organización política a la que perteneció durante varios años.

Gálvez manifestó que la solicitud lo tomó por sorpresa, pues nunca imaginó que tendría que apartarse de la agrupación después de una larga trayectoria política junto a López Aliaga. “Esta solicitud me ha tomado por sorpresa y generado desconcierto”, escribió en el documento dirigido al presidente de Renovación Popular.

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El ahora exmilitante recordó que su camino político estuvo ligado a López Aliaga desde Solidaridad Nacional y continuó con la fundación de Renovación Popular. Durante esos años, ocupó los cargos de regidor y alcalde de Jesús María, funciones que, según afirmó, asumió con compromiso y responsabilidad hacia los vecinos.

En la carta, también expresó su tristeza por dejar el partido y aseguró que su salida no responde a diferencias con los principios de la agrupación. “Mi renuncia no responde a una decisión personal ni a un distanciamiento de los ideales que me llevaron a formar parte de este proyecto político”, precisó.

Sin embargo, Jesús Gálvez aclaró que su renuncia solo alcanza a su afiliación partidaria. Confirmó que mantendrá su condición de regidor electo de Renovación Popular para el periodo municipal 2027-2030.