Una polémica declaración encendió el debate en redes sociales. Néstor Reátegui Daniel, líder y representante del pueblo awajún de Condorcanqui (Amazonas), afirmó en Pucallpa, tras el encuentro con el papa León XIV, que la minería ilegal ayuda a las comunidades de esa provincia fronteriza y que estas actividades ilícitas avanzan en medio de la ausencia del Estado.

Sus expresiones no tardaron en generar controversia: ¿una crítica a quienes se quejan de la situación en la Amazonía o una provocación a las autoridades que minimizan las dificultades de miles de familias?

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El apu de Condorcanqui, quien llegó a Pucallpa para escuchar al papa León XIV, sorprendió con una afirmación: “La minería ilegal está ayudando directamente a las comunidades que nunca han tenido ingresos económicos por el abandono del Estado”.

Sin embargo, el dirigente awajún explicó que, ante la falta de apoyo estatal, algunas familias indígenas recurren a los recursos generados por esta actividad para ayudar en la educación de sus hijos y mejorar sus condiciones de vida.

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En declaraciones a la prensa reconoció que la minería ilegal no debería existir en territorios indígenas, pero pidió comprensión por las necesidades de su pueblo: “Sabemos que la ilegalidad no debe existir en nuestros pueblos, pero hay que entender que hay necesidades. ¿Cuándo el Estado va a venir a dar ayuda?”.

Sostuvo que las dragas operan en ciertos sectores con el consentimiento de las propias comunidades y por invitación de los pobladores o apus, aunque admitió: “Pero son ilegales”.

Asimismo, denunció las deficiencias en los servicios de salud y educación, la tala indiscriminada de madera y otras problemáticas que afectan a las comunidades.

También destacó la organización de las mujeres awajún frente a la discriminación y la violencia sexual.

Finalmente, cuestionó la limitada presencia del Estado y expresó su preocupación por el abandono que enfrentan los pueblos indígenas: “¿Cuándo el Estado va a venir a dar ayuda?”.

DESATENCIÓN DEL ESTADO

De otro lado, la lideresa shipiba, Susy Díaz Gonzales, denunció discriminación, desatención del Estado, la no aplicación de la consulta previa, el asesinato de sus hermanos indígenas y abusos a menores.

Sin embargo, miles de personas no pudieron escuchar la mayor parte de su pronunciamiento debido a fallas en la transmisión. Por ello, La República considera que es importante compartir su mensaje:

Santo Padre:

Gracias por estar aquí. Estamos muy felices de recibirlo en nuestro territorio y de que haya querido abrir este espacio para escuchar nuestras voces: nuestras dificultades, pero también nuestros sueños y esperanzas.

Queremos empezar recordando que en 2018 nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas se reunieron con el papa Francisco en Puerto Maldonado y le expresaron sus preocupaciones. Hoy, ocho años después, muchas de ellas permanecen y algunas incluso se han agravado.

Venimos de nuestras comunidades para decirle algo que nos indigna y nos duele profundamente: seguimos sin ser escuchados y la discriminación contra los pueblos indígenas persiste. Esta situación contribuye en gran medida a que nuestros territorios estén expuestos a invasiones, a problemas de titulación y a actividades que amenazan nuestra vida y nuestra seguridad: derrames de petróleo, monocultivos y economías ilícitas como la tala indiscriminada, el narcotráfico y la minería ilegal. Todo esto contamina nuestros ríos y lagunas, destruye nuestros bosques y, con ellos, nuestras fuentes de vida.

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Estos daños nos afectan a nosotros y, además, deterioran el ambiente que compartimos y agravan los efectos del cambio climático, que golpea a toda la humanidad y, de manera más grave, a los pueblos indígenas. Porque para nosotros la naturaleza y el territorio no son solo tierra: son nuestra casa común, nuestra historia, nuestra identidad.

VULNERAN LOS DERECHOS

Los jóvenes indígenas de Ucayali también alzaron su voz durante la visita del papa León XIV a Pucallpa para reclamar educación, salud y protección de sus bosques.

Asimismo, pidieron respeto por sus territorios, culturas y derechos, y mayor presencia del Estado en sus comunidades.

Para el Colectivo País Seguro (PAS) el papa León XIV se refirió a la minería irregular como una actividad que ha dejado serias heridas en la Amazonía. Recordó que sus consecuencias van mucho más allá del daño ambiental, afectando directamente a las personas con explotación laboral, trata de personas y graves niveles de violencia que vulneran los derechos de los pueblos amazónicos.

Sus palabras, considera PAS, son un llamado ante la falta de respuesta a un grave problema. Además, aseguran, detrás de cada río contaminado y de cada territorio invadido por la violencia hay comunidades enteras cargando con las consecuencias.