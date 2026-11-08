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El ritual del arroz que recomienda el Feng Shui para atraer abundancia antes de que termine noviembre y renovar la energía del hogar

El Feng Shui considera al arroz un símbolo de prosperidad y bienestar familiar, recomendando un ritual sencillo para atraer abundancia antes de que comience el mes de diciembre.

Se le asocia con oportunidades y crecimiento personal, promoviendo la armonía en el hogar.
Se le asocia con oportunidades y crecimiento personal, promoviendo la armonía en el hogar.Foto: Magnific
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Según el Feng Shui, el arroz es un símbolo de prosperidad, estabilidad económica y bienestar familiar. Por ello, esta filosofía oriental recomienda utilizarlo en un sencillo ritual dentro del hogar para atraer abundancia antes de que termine noviembre.

La práctica consiste en colocar un vaso con arroz en un lugar estratégico de la casa, especialmente cerca de la puerta principal. Este gesto tiene un significado simbólico relacionado con la buena fortuna y la renovación de las energías.

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¿Dónde colocar un vaso con arroz para atraer abundancia, según el Feng Shui?

Se recomienda ubicar el vaso con arroz en la entrada de la vivienda, cerca de la puerta principal y sobre una repisa, mesa pequeña o mueble. Este espacio es conocido como la "boca del Chi", porque se considera el punto por donde ingresa la energía vital al hogar.

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También es importante mantener despejada, iluminada y ordenada la entrada, sin colocar el recipiente en un lugar que obstaculice el paso de las personas.

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¿Qué significa el arroz para el Feng Shui y por qué se relaciona con la prosperidad?

En la cultura china, el arroz representa abundancia porque es un alimento fundamental que simboliza la disponibilidad de recursos y la seguridad alimentaria. Dentro del Feng Shui, también se relaciona con la prosperidad económica, las oportunidades y el crecimiento personal.

Asimismo, este cereal se asocia con la fertilidad, los nuevos proyectos, la estabilidad familiar y la buena fortuna. Por esa razón, su presencia en determinados espacios de la vivienda forma parte de prácticas tradicionales orientadas a promover la armonía y el bienestar de quienes la habitan.

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