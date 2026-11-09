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María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

La especialista en bienes señala que desprenderse de propiedades o ahorros puede limitar los recursos necesarios para afrontar cuidados y asistencia.

La notaria española María Cristina Clemente advierte sobre los riesgos de donar bienes a partir de los 70 años. Proteger el patrimonio es vital ante posibles gastos futuros en salud.
La notaria española María Cristina Clemente advierte sobre los riesgos de donar bienes a partir de los 70 años. Proteger el patrimonio es vital ante posibles gastos futuros en salud.Ilustración LR/La Nación
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La notaria española María Cristina Clemente Buendía, experta en asuntos sucesorios, alertó sobre los riesgos de transferir el patrimonio a los descendientes durante la vejez. “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”, afirmó la especialista a Okdiario, con el fin de proteger los recursos económicos que se requieran en la etapa final de la vida.

El dilema radica en fijar el momento idóneo para ceder la propiedad y definir qué facultades preservar sobre los activos. Al respecto, el Consejo General del Notariado de España aclaró que el testamento facilita planificar la distribución tras el fallecimiento sin perder la libertad de disponer, usar o vender cada posesión en vida, dentro del marco legal ibérico.

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¿Por qué María Cristina Clemente desaconseja donar los bienes a los 70 u 80 años?

La experta desaconseja desprenderse del patrimonio a los 70 u 80 años debido a la incertidumbre sobre desembolsos futuros. Una situación económica estable puede verse alterada por la necesidad de asistencia domiciliaria, reformas en la vivienda o el ingreso a una residencia. "Desprenderse de un inmueble o de los ahorros reduce el margen para afrontar esos gastos", advierte la especialista al analizar este tipo de operaciones.

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Esa cautela legal encuentra respaldo directo en el artículo 634 del Código Civil español. La legislación permite la cesión patrimonial únicamente cuando el titular reserva, en propiedad o usufructo, los medios indispensables para garantizar su subsistencia. El texto normativo no fija ningún límite de edad específico, sino que impone la obligación jurídica de proteger el sustento vital de quien realiza el traspaso.

Aunque conservar el uso vitalicio asegura permanecer en el inmueble o alquilarlo para percibir rentas, esta figura no equivale a mantener la titularidad plena. Según precisa el Consejo General del Notariado, "el usufructuario no puede vender por sí solo la vivienda completa". Aquella restricción resulta crítica cuando una persona mayor requiere liquidez inmediata para financiar sus cuidados de salud.

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¿Cuáles son las diferencias principales entre donar una vivienda en vida y transmitirla por herencia?

La diferencia fundamental radica en el momento del traspaso de la titularidad. La donación entre vivos otorga el bien de manera inmediata al beneficiario mediante escritura pública y aceptación expresa, conforme al artículo 633 del Código Civil. En contraste, el testamento entra en vigor tras el fallecimiento del titular, lo que permite al otorgante mantener el dominio completo sobre sus activos hasta el final de sus días.

La revocabilidad marca otra distinción clave entre ambas vías legales. El Consejo General del Notariado indica que "las disposiciones testamentarias pueden sustituirse por otras posteriores" con total libertad. Por el contrario, anular una donación firme resulta inviable por un simple arrepentimiento. La ley exige causas tasadas como la ingratitud del donatario o el incumplimiento de las condiciones fijadas previamente en el pacto.

El impacto tributario exige un análisis detallado según cada caso particular. Quien percibe la cesión gratuita asume el impuesto correspondiente, cuyas bonificaciones dependen de la comunidad autónoma. Asimismo, la entrega de inmuebles urbanos genera plusvalía municipal e incide directamente en el IRPF del transmitente, factores vinculados al valor del patrimonio, el grado de parentesco y la normativa autonómica vigente.

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