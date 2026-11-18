La antigua lección de Lao Tsé sobre liderazgo que sigue vigente más de 2.000 años después: "Para liderar a la gente, camina detrás de ellos" La enseñanza sugiere que un buen líder acompaña las decisiones del equipo y fomenta el desarrollo individual, sin utilizar la imposición de autoridad.

Esta filosofía puede aplicarse en el trabajo y la vida diaria, fomentando vínculos sólidos al respetar decisiones y ritmos ajenos.

Esta filosofía puede aplicarse en el trabajo y la vida diaria, fomentando vínculos sólidos al respetar decisiones y ritmos ajenos. Foto: La brújula verde

Lao Tsé, filósofo chino considerado uno de los fundadores del taoísmo, dejó una reflexión sobre el liderazgo que conserva vigencia hasta nuestros días: "Para liderar a la gente, camina detrás de ellos". Su pensamiento propone una forma distinta de dirigir, basada en la humildad y la confianza, en lugar de la imposición de autoridad.

La enseñanza sostiene que un buen líder no necesita colocarse por encima de los demás para guiarlos. Por el contrario, debe acompañar sus decisiones, escuchar sus necesidades y permitir que cada integrante desarrolle sus capacidades sin sentirse controlado.

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¿Qué significa la frase de Lao Tsé?

La metáfora de caminar detrás de las personas representa una manera de dirigir sin recurrir constantemente a las órdenes. Para el pensador, quien conduce un grupo debe observar, escuchar y facilitar que los demás encuentren su propio camino, en lugar de imponerles cada paso que deben dar.

Esta idea se relaciona con el concepto taoísta wei-wu-wei, que suele traducirse como acción a través de la inacción. No significa permanecer pasivo, sino evitar intervenir de manera excesiva y comprender que algunos procesos necesitan desarrollarse de forma natural, sin presiones innecesarias.

¿Cómo aplicar la enseñanza de Lao Tsé en el trabajo y la vida diaria?

En el ámbito laboral, esta filosofía invita a los responsables de equipos a escuchar las propuestas de sus colaboradores antes de tomar decisiones, distribuir responsabilidades y reconocer los logros colectivos. La autoridad no depende de controlar cada tarea, sino de generar las condiciones para que otras personas puedan crecer y aportar.

La reflexión también puede trasladarse a la familia, las amistades y los proyectos compartidos. Acompañar en lugar de imponer significa respetar el ritmo y las decisiones de los demás, una actitud que, según esta enseñanza, permite construir vínculos más sólidos y ganar la confianza de quienes nos rodean.