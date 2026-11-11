Ingenieros chinos crean una arquitectura informática diseñada para que 1 millón de chips de IA funcionen como un solo ordenador Un sistema de interconexión mejora el ancho de banda hasta 800 GB por segundo, facilitando la comunicación eficiente entre los procesadores.

Ingenieros de Huawei desarrollaron Peerium, una arquitectura informática capaz de coordinar hasta un millón de chips de inteligencia artificial (IA) para que trabajen como una sola computadora. La propuesta busca superar las limitaciones de los sistemas actuales, en los que los procesadores operan desde distintos servidores y dependen de conexiones de red para intercambiar información y distribuir las tareas de entrenamiento.

La compañía presentó esta tecnología como una alternativa para construir infraestructuras capaces de entrenar modelos de IA con hasta 40 billones de parámetros. Su principal diferencia radica en la comunicación entre los componentes: Peerium incorpora un sistema de interconexión propio, llamado UnifiedBus, que promete multiplicar el ancho de banda entre los racks y facilitar el trabajo coordinado de cientos de miles de procesadores.

¿Qué es Peerium y cómo permite conectar millones de chips de IA?

El funcionamiento de Peerium depende de tres principios tecnológicos. El primero es el paralelismo anidado, que divide las cargas de trabajo en tareas pequeñas y las distribuye entre grupos de chips. El segundo corresponde al direccionamiento unificado de memoria, mediante el cual los procesadores pueden acceder a información almacenada en otros servidores. El tercero consiste en conexiones directas entre componentes, sin necesidad de intermediarios.

Huawei considera que las tecnologías actuales no ofrecen suficiente capacidad para mantener ese nivel de coordinación. Como referencia, NVIDIA utiliza NVLink para las comunicaciones dentro de los racks e InfiniBand para las conexiones entre ellos, con un ancho de banda de 200 GB por segundo entre racks.

Frente a esa limitación, UnifiedBus alcanza hasta 800 GB por segundo. Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, explicó a AP: "Con un ancho de banda tan bajo para las comunicaciones entre racks, no hay manera de hacer que un millón de procesadores funcionen como una sola computadora".

Huawei prepara un superordenador con más de 8.000 chips de IA

Junto con Peerium, la empresa anunció Atlas 950 SuperPoD, un sistema equipado con más de 8.000 aceleradores de inteligencia artificial Ascend 950DT. Huawei ya realiza pruebas de entrenamiento de modelos y asegura que esta infraestructura aprovecha mejor su capacidad de procesamiento que los clústeres que no utilizan su nueva arquitectura.

La compañía prevé iniciar los suministros de estos equipos a más tardar a principios de 2027. Además, prepara SuperCluster, una infraestructura que conectará varios SuperPoD. Una configuración con 256.000 tarjetas de computación ya se encuentra en despliegue y fase de pruebas.

Xu sostuvo que, cuando un millón de procesadores trabajen como una sola computadora, "esto sentará las bases para un entrenamiento y una inferencia de IA mejores y más eficientes".