Transportistas de Guatemala suspenden sus servicios indefinidamente por amenazas y extorsiones de pandillas La suspensión afecta a trabajadores y estudiantes que viajan diariamente entre Antigua Guatemala y la capital, dos ciudades separadas por unos 40 kilómetros. Los usuarios deben buscar otras opciones de transporte mientras continúa la paralización.

Transportistas denuncian que un grupo criminal exige pagos de Q250 mil y cuotas semanales de Q15 mil a cambio de permitir que las unidades circulen por Guatemala

Transportistas denuncian que un grupo criminal exige pagos de Q250 mil y cuotas semanales de Q15 mil a cambio de permitir que las unidades circulen por Guatemala La Hora

El transporte extraurbano entre Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala quedó suspendido de manera indefinida luego de que empresarios del sector denunciaran amenazas de muerte y extorsiones atribuidas a una estructura criminal que opera en el departamento de Sacatepéquez. La medida afecta a los usuarios de una de las principales conexiones terrestres de la región.

La decisión fue comunicada por la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) y la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), junto con otras organizaciones del sector, mediante una carta dirigida al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC). Los empresarios condicionaron la reanudación de las actividades a que las autoridades garanticen la seguridad de conductores, trabajadores y pasajeros.

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Pandillas exigen Q250 mil y pagos semanales de Q15 mil

De acuerdo con la denuncia de los transportistas, los responsables de las amenazas exigieron un pago inicial de Q250 mil y cuotas semanales de Q15 mil para permitir que las unidades continúen con sus recorridos. Las demandas económicas fueron acompañadas de advertencias de ataques contra quienes se nieguen a entregar el dinero.

Las gremiales atribuyeron las intimidaciones a una nueva estructura criminal que opera en la carretera hacia Sacatepéquez. Aunque Guatemala enfrenta problemas de violencia relacionados con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), la denuncia no identifica a ninguna de estas organizaciones como responsable directo de las exigencias.

Las amenazas ponen en riesgo a conductores y pasajeros

En su pronunciamiento, los empresarios advirtieron que las intimidaciones incluyen posibles ataques contra pilotos, ayudantes y usuarios del transporte colectivo. Por ese motivo, consideran que mantener los autobuses en circulación sin protección representa un peligro para la vida de quienes utilizan el servicio.

Los representantes del sector describieron el escenario como una situación «crítica e insostenible» y señalaron que su prioridad es evitar que los trabajadores y pasajeros queden expuestos a hechos violentos.

Gremios piden operativos y presencia policial en la ruta

Entre las medidas solicitadas al Gobierno figuran operativos de inteligencia, investigaciones criminales y presencia permanente de agentes en paradas, terminales y distintos puntos del recorrido. El objetivo es identificar y capturar a los integrantes de la estructura señalada.

La carta fue dirigida al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, al viceministro de Seguridad, Kelvin Aguilar Menéndez, y al director de la PNC, Erick Osoy López.

La paralización afecta a trabajadores y estudiantes

La interrupción perjudica principalmente a trabajadores y estudiantes que viajan a diario entre Antigua Guatemala y la capital, ciudades separadas por unos 40 kilómetros. La falta de autobuses obliga a los usuarios a buscar alternativas para sus desplazamientos.

Otros servicios privados y taxis que salen del aeropuerto de Ciudad de Guatemala continúan operando con normalidad, una opción utilizada principalmente por turistas extranjeros que visitan Antigua Guatemala.