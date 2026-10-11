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Sociedad

Papa León XIV envía emotivo mensaje tras confirmar que será operado del pulmón: "Me encomiendo a sus oraciones"

El Papa León XIV confirmó que los médicos detectaron un nódulo pulmonar durante unos controles recientes. A través de sus redes sociales, explicó por qué decidió someterse a una intervención quirúrgica.

Mensaje de Papa León XIV
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El papa León XIV compartió un emotivo mensaje este domingo 11 de octubre a través de su cuenta oficial de X, luego de anunciar que será sometido a una operación para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El líder de la Iglesia católica explicó que la lesión fue identificada durante unos controles médicos recientes y aprovechó su publicación para agradecer las muestras de apoyo de los fieles.

"Queridos, recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo localizado en el pulmón. Fue detectado en una fase muy inicial y bien localizado", escribió el pontífice, quien aseguró que decidió seguir las recomendaciones de los especialistas.

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Papa León XIV explica por qué decidió operarse del pulmón

En su publicación, el Santo Padre señaló que los médicos consideraron necesario realizar una intervención quirúrgica para retirar el nódulo. Asimismo, precisó que el procedimiento ya se encuentra programado para los próximos días.

"Los médicos consideran oportuno intervenir. Así que, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días", expresó.

De acuerdo con Vatican News, la operación se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma. Por su parte, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización podría prolongarse aproximadamente una semana.

El emotivo pedido del papa León XIV a los fieles antes de su operación

Al finalizar su mensaje, León XIV, de 71 años, dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan espiritualmente ante este nuevo episodio relacionado con su salud.

Papa León XIV mensaje

Papa León XIV mensaje

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", manifestó el pontífice en su cuenta oficial de X.

El anuncio también se produjo después del tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde el papa comunicó públicamente su situación médica.

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