¿Blanco o negro para combatir el calor? La ciencia explica qué color de ropa debes utilizar durante el verano para mantenerte fresco Investigaciones revelan que las prendas blancas reflejan más luz solar, mientras que las negras también podrían favorecer la refrigeración corporal a través de corrientes de aire.

Un estudio de WIRED muestra que, aunque la ropa negra absorbe más calor, si es holgada puede generar una corriente ascendente que ayuda a disipar el calor.

Un estudio de WIRED muestra que, aunque la ropa negra absorbe más calor, si es holgada puede generar una corriente ascendente que ayuda a disipar el calor. Foto: Magnific

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, elegir la ropa adecuada puede ayudar a combatir el calor. Una de las dudas más frecuentes es si conviene utilizar prendas blancas o negras, ya que ambos colores tienen propiedades diferentes frente a la radiación solar.

Aunque tradicionalmente se recomienda vestir de blanco porque refleja gran parte de la luz del sol, algunas investigaciones plantean que la ropa negra también puede favorecer la refrigeración del cuerpo. Un experimento difundido por WIRED analizó el comportamiento de ambos colores mediante una cámara infrarroja y encontró diferencias en sus temperaturas.

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¿Qué color de ropa absorbe menos calor, según la ciencia?

Una de las principales explicaciones sostiene que las prendas blancas ayudan a mantener el cuerpo fresco porque reflejan una mayor proporción de la radiación solar. En un experimento realizado por WIRED, una camiseta blanca alcanzó los 111,8 grados Fahrenheit (44,3 °C), mientras que una negra registró 131 grados Fahrenheit (55 °C).

Sin embargo, el análisis también identificó que la ropa blanca puede reflejar parte de la radiación térmica que emite el cuerpo humano hacia la piel. Por otro lado, ambos colores pueden comportarse de manera similar frente a la radiación infrarroja, por lo que el resultado no depende exclusivamente de la tonalidad de la prenda.

¿Por qué vestir de negro también puede ayudar a combatir el calor?

Aunque las prendas oscuras absorben más radiación solar, existe una explicación por la que pueden favorecer la refrigeración corporal. Según la investigación recogida por WIRED, la ropa negra puede calentar el aire que queda entre la tela y el cuerpo, lo que genera una corriente ascendente que contribuye a disipar el calor.

Para que este mecanismo funcione, es importante que las prendas sean holgadas y permitan la circulación del aire. Por eso, las camisetas oversized y las camisas amplias pueden ser alternativas durante los días calurosos. En cambio, una prenda negra demasiado ajustada no favorece el mismo proceso de ventilación.