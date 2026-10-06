Más de 250.000 personas marchan por toda Francia contra los recortes educativos y la violencia policial

Más de 250.000 personas participaron en las manifestaciones convocadas este martes en Francia contra los recortes educativos, la falta de personal y la violencia policial contra estudiantes, según la CGT. El Ministerio del Interior contabilizó 86.000 asistentes fuera de París, mientras la movilización principal avanzó por la capital.

La jornada forma parte de un movimiento estudiantil que comenzó el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y se extendió a distintas ciudades. Las demandas incluyen más recursos enfocados a los centros, contratación de profesores y personal sanitario, renovación de edificios y cambios en el acceso a la educación superior. Los bloqueos alcanzaron a cientos de liceos y también afectaron a universidades.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Estudiantes exigen inversión y más personal educativo

Los alumnos de bachillerato reclaman soluciones ante la falta de docentes sustitutos, los horarios sobrecargados y el deterioro de los establecimientos. El Ministerio de Educación informó que las clases fueron suspendidas de forma total o parcial en casi 900 de los 3.700 institutos del país. El sindicato estudiantil afirmó, por su parte, que 1.800 centros estaban bloqueados, afectados por manifestaciones o cerrados de forma preventiva.

La plataforma de organizaciones estudiantiles reúne 10 medidas con las que buscan negociar durante la elaboración del presupuesto educativo de 2027. Entre sus propuestas figuran un plan urgente con el cual renovar escuelas y universidades, más personal sanitario y de orientación y 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

Otro punto de conflicto es Parcoursup, el sistema utilizado para acceder a las universidades y másteres. Los estudiantes piden modificar sus reglas porque consideran que perjudican a quienes proceden de centros con menos recursos. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, descartó eliminarlo, aunque admitió posibles mejoras.

Tim, un estudiante de 19 años que marchó en París junto a sus amigos Athena, Elise y Archibald, explicó sus motivos. "Estoy aquí para apoyar a los estudiantes de secundaria y universitarios que tienen menos derechos", afirmó a Le Monde. Recordó problemas concretos como una cafetería en ruinas en su antiguo instituto y reconoció su privilegio. "Cuando un profesor faltaba, lo reemplazaban. Pero sabemos que no es así en toda Francia". Sobre la respuesta del gobierno, consideró que es "irrisoria" y está teñida de "desprecio". "Nos tratan como a niños", sostuvo.

Antoine Benmebkout, estudiante de segundo año de filosofía en la Universidad de Nanterre, también participó en la marcha. "El modelo de vida que nos ofrecen es deshumanizador. Estamos atravesando una gran crisis", declaró. Insistió en que acudió principalmente para respaldar las demandas de los alumnos de secundaria y denunció la "falta de respuesta" del Ejecutivo. "El Estado envía a su brigada para impedir que nos manifestemos", dijo.

En Burdeos, Alice, Zoé y Lucie marcharon con disfraces de plátano. "Y ahora, la represión con porras y gases lacrimógenos, con la ultraderecha al acecho. ¡Como si fuéramos salvajes peligrosos cuando ni siquiera tenemos edad para beber alcohol! ¿De verdad le tienen miedo a las chicas de 16 años?", exclamó Alice al medio Liberté. En su cartel se leía: "Nos estamos saltando nuestras clases para daros una."

Sindicatos y padres respaldan la movilización nacional

Las manifestaciones cuentan con el respaldo de sindicatos como la CGT y organizaciones de izquierda. También existe coordinación entre alumnos de secundaria y universitarios. Según la Unión de Estudiantes, 18 universidades estaban bloqueadas el lunes en ciudades como Estrasburgo, Reims, Caen, París, Burdeos y Aix-en-Provence.

Los padres también se sumaron a las marchas. Emmanuelle Artiguebieille, una madre que planeaba manifestarse en Estrasburgo, afirmó a la AFP que "los jóvenes tienen razón de movilizarse" para exigir "clases menos abarrotadas y condiciones de enseñanza dignas". "Nuestro lugar, como padres, es estar a su lado, para ayudar a rebajar la tensión", aseguró.

La movilización también expuso reclamos sobre las condiciones materiales. Una docente de FSU-Snuipp, Charlotte Bourgougnon, denunció las "aulas abarrotadas" y los "edificios en ruinas". En Marsella, dijo, la participación juvenil no tenía precedentes en unos diez años.

Gobierno defiende a la policía y niega represión

La respuesta de las autoridades generó otro frente de conflicto. Desde el inicio de las protestas, el Gobierno reportó 215 estudiantes heridos, 85 trabajadores de la educación y 715 policías. Además, 24 centros educativos fueron incendiados o saqueados y más de 5.000 personas fueron detenidas, el 87% de ellas menores.

Un estudiante de 15 años perdió una mano en Lens después de recoger, según una fuente sindical policial, una granada de dispersión lanzada durante una intervención antidisturbios. Otros jóvenes sufrieron lesiones, entre ellas pérdida de visión de un ojo o dientes.

El primer ministro Sébastien Lecornu defendió la actuación policial y rechazó que existan instrucciones políticas para reprimir a los manifestantes. "Eso es falso, es una mentira y desacredita a la policía de la República", sostuvo ante los diputados.

La Inspección General de la Policía Nacional también intervino por una denuncia sobre una presunta agresión sexual contra una joven durante las protestas en Metz. A la vez, se abrieron diez investigaciones internas contra agentes por acusaciones de brutalidad.

Lecornu anunció además una suspensión de clases al final de la semana para permitir un "tiempo de democracia interna" en los institutos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, deberá facilitar ese espacio para que los equipos directivos y alumnos aborden las demandas.