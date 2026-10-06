Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Más de 250.000 personas marchan por toda Francia contra los recortes educativos y la violencia policial

El movimiento se extendió por distintas ciudades de Francia y llevó al bloqueo de cientos de liceos y universidades. Los estudiantes reclaman más profesores, personal sanitario, mejores edificios y cambios en el acceso a la educación superior.

Más de 250.000 personas participaron en las manifestaciones en Francia contra recortes educativos
Más de 250.000 personas participaron en las manifestaciones en Francia contra recortes educativoscomposición LR/AFP
Por
google iconLa República en Google

Más de 250.000 personas participaron en las manifestaciones convocadas este martes en Francia contra los recortes educativos, la falta de personal y la violencia policial contra estudiantes, según la CGT. El Ministerio del Interior contabilizó 86.000 asistentes fuera de París, mientras la movilización principal avanzó por la capital.

La jornada forma parte de un movimiento estudiantil que comenzó el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y se extendió a distintas ciudades. Las demandas incluyen más recursos enfocados a los centros, contratación de profesores y personal sanitario, renovación de edificios y cambios en el acceso a la educación superior. Los bloqueos alcanzaron a cientos de liceos y también afectaron a universidades.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Muere investigadora de laboratorio antipeste en Rusia y decenas quedan en cuarentena: ¿qué se sabe de la infección "desconocida"?

lr.pe

Estudiantes exigen inversión y más personal educativo

Los alumnos de bachillerato reclaman soluciones ante la falta de docentes sustitutos, los horarios sobrecargados y el deterioro de los establecimientos. El Ministerio de Educación informó que las clases fueron suspendidas de forma total o parcial en casi 900 de los 3.700 institutos del país. El sindicato estudiantil afirmó, por su parte, que 1.800 centros estaban bloqueados, afectados por manifestaciones o cerrados de forma preventiva.

La plataforma de organizaciones estudiantiles reúne 10 medidas con las que buscan negociar durante la elaboración del presupuesto educativo de 2027. Entre sus propuestas figuran un plan urgente con el cual renovar escuelas y universidades, más personal sanitario y de orientación y 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

Puedes ver

La moto eléctrica que suma más de 1 km de autonomía por minuto de carga y tiene batería resistente al agua con GPS: fue presentada en Kenia

lr.pe

Otro punto de conflicto es Parcoursup, el sistema utilizado para acceder a las universidades y másteres. Los estudiantes piden modificar sus reglas porque consideran que perjudican a quienes proceden de centros con menos recursos. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, descartó eliminarlo, aunque admitió posibles mejoras.

Tim, un estudiante de 19 años que marchó en París junto a sus amigos Athena, Elise y Archibald, explicó sus motivos. "Estoy aquí para apoyar a los estudiantes de secundaria y universitarios que tienen menos derechos", afirmó a Le Monde. Recordó problemas concretos como una cafetería en ruinas en su antiguo instituto y reconoció su privilegio. "Cuando un profesor faltaba, lo reemplazaban. Pero sabemos que no es así en toda Francia". Sobre la respuesta del gobierno, consideró que es "irrisoria" y está teñida de "desprecio". "Nos tratan como a niños", sostuvo.

Antoine Benmebkout, estudiante de segundo año de filosofía en la Universidad de Nanterre, también participó en la marcha. "El modelo de vida que nos ofrecen es deshumanizador. Estamos atravesando una gran crisis", declaró. Insistió en que acudió principalmente para respaldar las demandas de los alumnos de secundaria y denunció la "falta de respuesta" del Ejecutivo. "El Estado envía a su brigada para impedir que nos manifestemos", dijo.

En Burdeos, Alice, Zoé y Lucie marcharon con disfraces de plátano. "Y ahora, la represión con porras y gases lacrimógenos, con la ultraderecha al acecho. ¡Como si fuéramos salvajes peligrosos cuando ni siquiera tenemos edad para beber alcohol! ¿De verdad le tienen miedo a las chicas de 16 años?", exclamó Alice al medio Liberté. En su cartel se leía: "Nos estamos saltando nuestras clases para daros una."

Puedes ver

América Latina ve más positiva la influencia de China que la de Estados Unidos: así lo percibe el 65% y Perú sigue la tendencia

lr.pe

Sindicatos y padres respaldan la movilización nacional

Las manifestaciones cuentan con el respaldo de sindicatos como la CGT y organizaciones de izquierda. También existe coordinación entre alumnos de secundaria y universitarios. Según la Unión de Estudiantes, 18 universidades estaban bloqueadas el lunes en ciudades como Estrasburgo, Reims, Caen, París, Burdeos y Aix-en-Provence.

Los padres también se sumaron a las marchas. Emmanuelle Artiguebieille, una madre que planeaba manifestarse en Estrasburgo, afirmó a la AFP que "los jóvenes tienen razón de movilizarse" para exigir "clases menos abarrotadas y condiciones de enseñanza dignas". "Nuestro lugar, como padres, es estar a su lado, para ayudar a rebajar la tensión", aseguró.

La movilización también expuso reclamos sobre las condiciones materiales. Una docente de FSU-Snuipp, Charlotte Bourgougnon, denunció las "aulas abarrotadas" y los "edificios en ruinas". En Marsella, dijo, la participación juvenil no tenía precedentes en unos diez años.

Puedes ver

El país de Sudamérica que proyecta una cárcel de máxima seguridad con asesoría de la ONU: tendría capacidad para 2.000 reclusos

lr.pe

Gobierno defiende a la policía y niega represión

La respuesta de las autoridades generó otro frente de conflicto. Desde el inicio de las protestas, el Gobierno reportó 215 estudiantes heridos, 85 trabajadores de la educación y 715 policías. Además, 24 centros educativos fueron incendiados o saqueados y más de 5.000 personas fueron detenidas, el 87% de ellas menores.

Un estudiante de 15 años perdió una mano en Lens después de recoger, según una fuente sindical policial, una granada de dispersión lanzada durante una intervención antidisturbios. Otros jóvenes sufrieron lesiones, entre ellas pérdida de visión de un ojo o dientes.

El primer ministro Sébastien Lecornu defendió la actuación policial y rechazó que existan instrucciones políticas para reprimir a los manifestantes. "Eso es falso, es una mentira y desacredita a la policía de la República", sostuvo ante los diputados.

La Inspección General de la Policía Nacional también intervino por una denuncia sobre una presunta agresión sexual contra una joven durante las protestas en Metz. A la vez, se abrieron diez investigaciones internas contra agentes por acusaciones de brutalidad.

Lecornu anunció además una suspensión de clases al final de la semana para permitir un "tiempo de democracia interna" en los institutos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, deberá facilitar ese espacio para que los equipos directivos y alumnos aborden las demandas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Zambrano se sincera sobre el presente de la selección peruana: "Va a ser duro el recambio"

¿A qué hora juega Perú vs Colombia EN VIVO el último amistoso de la selección por la fecha FIFA 2026?

[Despedida de Messi EN VIVO] ¿A qué hora empieza el partido amistoso Argentina vs Benín HOY?

Mundo

Este país está llevando agua del Atlántico hasta el desierto para transformar 5.200 hectáreas de terreno árido en grandes campos de cultivo

Llevaron un árbol desde América Latina a Hawái hace 200 años para alimentar a la población y ahora lo combaten con drones e insectos

En 1970, un sacerdote vendió 12.000 pirañas en Europa para ayudar a una comunidad de la Amazonía y 55 años después su obra sigue en pie

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Pasco, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en la región de Piura, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en la región de Puno, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región