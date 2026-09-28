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Ciencia

Un paleontólogo aficionado descubre el fósil casi completo de un titanosaurio de 10 metros de altura mientras paseaba con su perro

Parte del esqueleto conservaba los huesos unidos tal como estaban en el cuerpo de esta especie de dinosaurio de cuello largo.

El hallazgo se mantuvo en secreto durante dos años para evitar que la gente vandalizara el sitio. Foto: Damien Boschetto
El hallazgo se mantuvo en secreto durante dos años para evitar que la gente vandalizara el sitio. Foto: Damien Boschetto
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Damien Boschetto, un joven francés de 25 años aficionado a la paleontología, encontró hace dos años un hueso de dinosaurio durante un paseo con su perro cerca de Montouliers, en el departamento de Hérault, Francia. Lo que parecía un hallazgo aislado resultó ser parte de un esqueleto de titanosaurio de unos 9 m de longitud y cerca de 70 millones de años de antigüedad.

El descubrimiento realizado en mayo de 2022 permaneció en secreto durante dos años para proteger el yacimiento de posibles robos o daños. Tras el aviso de Boschetto, investigadores de la Cultural, Archaeological and Paleontological Association (ACAP), de la cercana localidad de Cruzy, iniciaron las excavaciones. El ejemplar apareció con cerca del 70% de sus huesos y varias partes todavía conectadas en su posición anatómica, una característica poco frecuente en los hallazgos de dinosaurios en Francia y Europa.

Los enormes fósiles tuvieron que ser transportados con una grúa. Foto: Damien Boschetto.

Los enormes fósiles tuvieron que ser transportados con una grúa. Foto: Damien Boschetto.

El hueso apareció tras un deslizamiento de tierra y llevó a un esqueleto casi completo

El primer indicio surgió cuando un deslizamiento de tierra en el borde de un acantilado dejó al descubierto varios restos óseos. Boschetto relató a France Bleu que todo ocurrió durante una caminata habitual: "Mientras paseaba con el perro, un deslizamiento de tierra en el borde del acantilado dejó expuestos los huesos de varios esqueletos".

Damien Boschetto (izquierda) sosteniendo algunos de los huesos de dinosaurio que encontró. Foto: Damien Boschetto

Damien Boschetto (izquierda) sosteniendo algunos de los huesos de dinosaurio que encontró. Foto: Damien Boschetto

Al principio, los investigadores encontraron huesos separados. Sin embargo, pocos días después de iniciar las excavaciones descubrieron que algunos de ellos mantenían conexión entre sí. "Eran huesos caídos, por lo tanto, aislados. Nos dimos cuenta después de unos días de excavaciones de que eran huesos conectados", explicó Boschetto.

La extracción se extendió durante dos años y contó con voluntarios de ACAP, además de varias campañas de diez días con jóvenes científicos y estudiantes. El ejemplar más completo corresponde a un titanosaurio de aproximadamente 30 pies, equivalentes a unos 9 metros de longitud. El fósil ya fue trasladado al museo de Cruzy, donde continuará su preparación y estudio.

Recreación artística de cómo podría haber sido Savannasaurus elliottorum , una especie de titanosaurio descubierta en 2016 en Australia. Foto: Travis Tischler

Recreación artística de cómo podría haber sido Savannasaurus elliottorum , una especie de titanosaurio descubierta en 2016 en Australia. Foto: Travis Tischler

Los titanosaurios formaron parte de los saurópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello y cola largos que habitó distintas regiones del planeta. El ejemplar hallado en Francia vivió durante el Cretácico, pocos millones de años antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no avianos.

Un yacimiento excepcional de dinosaurios del Cretácico en Francia

El nuevo depósito se encuentra en una zona próxima a Cruzy con una importante concentración de fósiles del Cretácico Superior. Según Boschetto, las investigaciones desarrolladas durante los últimos 28 años en los alrededores han permitido reunir una de las colecciones más importantes de dinosaurios de ese periodo en Francia, con participación de científicos del CNRS y varias universidades.

En el área también se han identificado más de 25 especies nuevas. El yacimiento de Montouliers destaca por la presencia de esqueletos con numerosos huesos en conexión anatómica, un estado de conservación que permite conocer con mayor precisión la disposición original del cuerpo.

Boschetto señaló a Newsweek que el nuevo conjunto de fósiles constituye "un descubrimiento muy raro y excepcional en Francia y Europa". Parte de los restos ya recibió preparación durante los últimos dos años y ofrece información sobre el tamaño y las características de los animales hallados.

El museo de Cruzy conservará el material para su preparación, inventario, investigación y futura exhibición. Tras el hallazgo, Boschetto dejó su trabajo en el sector energético y planea cursar una maestría en paleontología.

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