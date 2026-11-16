Irene Gramage, experta en herencias, advierte qué pasa si un hermano ocupa la casa heredada y no entrega las llaves: "Tendrá que pagar un alquiler" La abogada explica que los afectados pueden solicitar un requerimiento notarial para que el ocupante acepte o rechace la herencia. Si hay falta de consenso, es posible acudir a los tribunales para la partición.

Los conflictos familiares por herencias se agravan cuando un hermano ocupa la vivienda de los padres fallecidos. La especialista Irene Gramage ofrece medidas legales para resolver estas disputas.

Los conflictos familiares por herencias se agravan cuando un hermano ocupa la vivienda de los padres fallecidos. La especialista Irene Gramage ofrece medidas legales para resolver estas disputas. Ilustración LR

El reparto de una herencia suele generar conflictos familiares cuando uno de los hermanos ocupa la vivienda de sus padres fallecidos y bloquea la distribución del patrimonio. Este escenario impide al resto de los beneficiarios disfrutar de la propiedad y retrasa los trámites sucesorios. Ante dicha parálisis, la especialista española Irene Gramage detalló qué medidas legales permiten defender los derechos patrimoniales de los afectados.

Mediante un video en TikTok, la experta advirtió sobre las consecuencias de utilizar un inmueble compartido sin alcanzar un consenso previo entre coherederos. "Si no entrega las llaves del inmueble, tendrá que pagar un alquiler al resto de hermanos", señaló la abogada al explicar las vías notariales y judiciales contempladas en la legislación de España para resolver estas disputas, aunque aclaró que la obligación económica depende de cada caso particular.

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¿Cómo desbloquear una herencia cuando un familiar ocupa una vivienda y bloquea el reparto?

Cuando un coheredero se instala en un inmueble familiar tras el fallecimiento de sus progenitores y rechaza firmar las escrituras, el bloqueo patrimonial tiene solución legal. Ante este escenario, la especialista Irene Gramage aconseja acudir a una fedataria pública para destrabar el proceso sucesorio. "Si en una herencia un hermano se aprovecha, hay que hacer un requerimiento notarial", afirmó.

Ese recurso figura en el artículo 1005 del Código Civil español, recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma faculta a cualquier interesado a instar al fedatario para que comunique oficialmente al ocupante la obligación de aceptar o repudiar el legado. Tras recibir la notificación, el destinatario cuenta con 30 días naturales para responder; si guarda silencio, la ley asume que admite el caudal relicto de forma pura y simple, aunque dicho trámite no adjudica ni divide las propiedades por sí solo.

Si la vía extrajudicial fracasa por falta de consenso, los demás sucesores pueden exigir la partición ante los tribunales. Dicho litigio exige contratar abogados, peritos tasadores y un contador-partidor, lo cual eleva drásticamente la factura del conflicto. Respecto a este impacto financiero, Gramage advirtió: "Eso va a costar un pastón", por lo que recomienda valorar los altos costes antes de obstruir el acuerdo entre allegados.

¿Qué pasa si un heredero bloquea el acceso a una vivienda compartida y cuánto paga de indemnización?

En España, los coherederos tienen facultad para exigir el ingreso al domicilio familiar cuando uno de los beneficiarios lo ocupa de forma exclusiva e impide su uso al resto. "Si no entrega las llaves del inmueble, tendrá que pagar un alquiler al resto de hermanos", afirmó la especialista española Irene Gramage. Sin embargo, este desembolso no opera de manera automática, pues resulta indispensable comprobar si dicha posesión perjudica a los demás titulares y si estos expresaron su rechazo previo.

Respecto a la cuantía económica, la legislación carece de una tarifa única aplicable a todos los pisos recibidos en sucesión. Según detalla El País en un consultorio jurídico de septiembre de 2026, la compensación se calcula a partir del valor de arrendamiento del mercado, acreditado mediante una tasación pericial. Además, se analizan las condiciones del aprovechamiento, las facultades de cada propietario y el daño generado para fijar la cifra exacta del conflicto.

Por su parte, la jurisprudencia respalda las demandas civiles contra quien disfruta un bien común y restringe su disfrute a los restantes miembros de la comunidad hereditaria. En un fallo del 3 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo avaló la viabilidad del desahucio por precario tras evaluar el uso unilateral de una propiedad entre familiares. Estas pautas legales y el análisis de Gramage pertenecen exclusivamente al ordenamiento jurídico español, por lo cual su aplicación no se extiende de oficio a otras jurisdicciones.