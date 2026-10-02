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La moto eléctrica que suma más de 1 km de autonomía por minuto de carga y tiene batería resistente al agua con GPS: fue presentada en Kenia

El nuevo modelo alcanza 90 km/h, soporta hasta 250 kg y ofrece 80 km de autonomía con una carga, mejorando la movilidad sostenible en el transporte local.

Roam presentó en Nairobi la motocicleta eléctrica Roam Air Gen 3, una solución innovadora para mototaxistas y repartidores, destacando su tecnología de carga rápida y autonomía superior.
Roam presentó en Nairobi la motocicleta eléctrica Roam Air Gen 3, una solución innovadora para mototaxistas y repartidores, destacando su tecnología de carga rápida y autonomía superior. | Ilustración LR/Roam/ChatGPT
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Roam presentó en Nairobi, Kenia, la motocicleta eléctrica Roam Air Gen 3, una unidad diseñada para optimizar las jornadas de mototaxistas (conocidos como boda boda) y repartidores. La presentación, realizada el 16 de abril de 2026, destaca una tecnología de recarga rápida capaz de recuperar más de un kilómetro de autonomía por cada minuto de conexión al sistema.

Esta alternativa de movilidad responde a las exigencias operativas del transporte local mediante un acumulador con certificación IP67 frente al agua y rastreo GPS integrado contra robos. "La diseñamos en torno a los desafíos reales que enfrentan los conductores", afirmó Habib Lukaya, responsable de la firma en el país africano, respecto al prototipo enfocado en resistir rutas complejas.

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¿Por qué la nueva moto eléctrica presentada en Kenia revoluciona la movilidad sostenible?

Roam presentó la tercera generación de su motocicleta Roam Air, un vehículo capaz de alcanzar 90 km/h y soportar hasta 250 kilogramos de carga útil. El modelo ofrece una autonomía de 80 kilómetros con una sola unidad energética y alcanza los 160 kilómetros al integrar un segundo acumulador. La firma destaca en su ficha comercial una potencia nominal de 3.000 vatios, además de cuatro modos de conducción: Eco, Standard, Power y reversa.

El proceso de recarga rápida permite recuperar más de un kilómetro por minuto conectado a la corriente. La compañía señala en su anuncio inicial que el dispositivo pasa del 20% al 80% en menos de 40 minutos, mientras que un informe posterior fija ese lapso en menos de 45 minutos para el mismo tramo. Ambas estimaciones aplican exclusivamente para estaciones de alto rendimiento y no para tomas domésticas.

El acumulador posee una carcasa de aluminio de grado industrial con certificación IP67 contra polvo y agua. La estructura integra un sistema GPS enlazado a la aplicación móvil oficial para monitorear el nivel de energía, la ubicación geográfica y la telemetría del vehículo en tiempo real. Esa herramienta facilita la gestión de flotas comerciales y ofrece asistencia en la localización frente a eventuales sustracciones.

La motocicleta de Roam ofrece cuatro modos de conducción y potencia nominal de 3.000 vatios. Foto: Roam

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¿Llegará la moto eléctrica Roam Air a Latinoamérica y al mercado global?

La empresa garantizó una cobertura de 100.000 kilómetros para el acumulador de energía, un respaldo independiente al del vehículo general. Durante las pruebas de resistencia del fabricante, un camión de 18 toneladas transitó sobre el componente. "Después de recuperarlo y reinstalarlo, continuó funcionando", afirmó la marca. Aunque esa demostración expone la solidez del equipo, carece de una certificación externa sobre su rendimiento cotidiano.

El abastecimiento del sistema utiliza conectores domésticos portátiles, estaciones de carga rápida Roam Point o centros de servicio Roam Hub. La recarga casera mediante un enchufe convencional requiere aproximadamente cuatro horas. Adicionalmente, el portal web oficial brinda diferentes alternativas de financiamiento con entidades aliadas, cuyas condiciones comerciales varían según la institución elegida.

Respecto al despliegue internacional, la compañía carece de un cronograma de distribución para América Latina o Perú. Su estrategia actual prioriza el mercado de África oriental, donde el 40% del valor de los componentes de Roam Air procede de esa región y busca alcanzar el 50% en 2027. Por consiguiente, la versión Gen 3 carece de disponibilidad global confirmada por ahora.

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