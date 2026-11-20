El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) viajó a Estados Unidos luego de que el Poder Judicial archivara la investigación por presunto lavado de activos vinculada con los aportes a su campaña presidencial de 2016. Fuentes de La República confirmaron la salida del exmandatario, quien tenía previsto trasladarse al extranjero tras el levantamiento de las restricciones judiciales en su contra.

El viaje tiene como propósito reencontrarse con su familia después de ocho años sin poder salir del país. Durante su estadía en Estados Unidos, Kuczynski podrá compartir tiempo con ellos.

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La salida del exmandatario fue posible luego de que quedara firme la decisión judicial que dispuso el archivo del caso. Como consecuencia, el Poder Judicial dejó sin efecto el impedimento de salida del país que pesaba sobre él.

¿Por qué investigaron a PPK por los aportes a su campaña presidencial de 2016?

La investigación contra Pedro Pablo Kuczynski comenzó en 2018, luego de que cinco personas que figuraban como aportantes del partido Peruanos por el Kambio negaran haber entregado dinero para financiar su campaña presidencial de 2016. A partir de estas declaraciones, el Ministerio Público abrió pesquisas por presunto lavado de activos agravado y vinculó al exmandatario con una supuesta organización criminal dedicada a captar y ocultar aportes irregulares.

La Fiscalía atribuyó a Kuczynski cuatro hechos. El primero estaba relacionado con el uso de presuntos falsos aportantes para dividir los montos recibidos. El segundo comprendía la recaudación de fondos mediante cenas y cócteles. Los otros dos estaban vinculados con supuestos préstamos que el expresidente habría otorgado a su partido y el posterior traslado de saldos de campaña a sus administradores financieros.

En febrero de 2026, la defensa del exmandatario solicitó el archivo del proceso al considerar que los hechos atribuidos no constituían delito. Sin embargo, el 4 de mayo, la jueza Margarita Salcedo declaró infundado el pedido. La defensa apeló esta decisión y consiguió que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revisara el caso. El 20 de agosto, el tribunal declaró fundada la solicitud y ordenó el archivo definitivo de la causa por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Finalmente, el 7 de octubre, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional comunicó a Migraciones y a la Policía Nacional el levantamiento del impedimento de salida del país contra Kuczynski. La medida también contempló la anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales generados por este proceso. Con esta disposición, el expresidente recuperó la posibilidad de viajar al extranjero.