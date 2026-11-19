Renuncia el director nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre la seguridad digital del país El organismo de protección digital enfrenta un nuevo rumbo tras la renuncia de su director, lo que genera expectativas en el ámbito tecnológico y gubernamental.

La salida de Cairncross plantea interrogantes sobre el futuro de la ciberseguridad en Estados Unidos.

La salida de Cairncross plantea interrogantes sobre el futuro de la ciberseguridad en Estados Unidos. Foto: Axios

Sean Cairncross presentó su renuncia como director nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos. Su salida marca un cambio en la dirección del organismo encargado de coordinar las estrategias de protección digital del país.

De acuerdo con dos fuentes citadas por Axios, la renuncia fue amistosa y respondió a la decisión de Cairncross de no continuar dos años más en el puesto. Su salida anticipada también permitiría a la Casa Blanca encontrar un reemplazo y conseguir su confirmación en el Senado antes de que los demócratas tomen el control en enero.

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