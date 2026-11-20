Miss Teen Supreme 2026: fecha, hora y dónde ver a la peruana Camila Domínguez en el certamen de belleza juvenil en Colombia Camila Domínguez representará al Perú en el Miss Teen Supreme 2026, un certamen internacional que se desarrollará en Bogotá, Colombia. Conoce las fechas y dónde seguir la competencia.

Camila Domínguez reveló que se está preparando para estar a la altura del concurso de belleza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Camila Domínguez reveló que se está preparando para estar a la altura del concurso de belleza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El Miss Teen Supreme 2026 reunirá a representantes de distintos países en Bogotá, Colombia, del 24 al 30 de noviembre. Entre las participantes estará Camila Domínguez, quien asumirá la representación peruana en esta competencia internacional de belleza juvenil, tras obtener el título nacional en agosto de este año.

La participación de la joven modelo ha generado interés entre quienes siguen los concursos de belleza y desean acompañar su desempeño en el extranjero. Para esta edición, el certamen podrá seguirse a través del canal de YouTube de Supreme International, aunque todavía no se ha confirmado públicamente el horario exacto de la gala final ni de las transmisiones.

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¿Cuándo es el Miss Teen Supreme 2026?

El Miss Teen Supreme 2026 se realizará del 24 al 30 de noviembre en Bogotá, Colombia. Durante esa semana, las candidatas internacionales participarán en las actividades programadas por la organización, como parte de una competencia que busca destacar sus habilidades, preparación y desenvolvimiento escénico.

La fecha prevista para el cierre del concurso es el 30 de noviembre, jornada en la que se espera conocer el resultado de la competencia y a la nueva representante que obtendrá la corona internacional.

Sin embargo, la programación detallada de las actividades y la hora oficial de la ceremonia todavía no han sido confirmadas.

Horario para ver el Miss Teen Supreme 2026 en Perú y Latinoamérica

La elección y coronación está programada para el domingo 29 de noviembre de 2026, dentro de la semana de concentración que va del 24 al 30 de noviembre en Bogotá, Colombia.

Las galas finales de certámenes de este formato en Colombia suelen realizarse por la noche (entre las 7.00 p. m. y 8.00 p. m.), aunque el horario definitivo suele confirmarse pocos días antes del evento.

Lo que se sabe, hasta ahora, es que el cierre definitivo de las votaciones será a las 6.00 p. m., por lo que se estima que después de ello empiece la gran final del concurso.

¿Dónde ver a Camila Domínguez en el Miss Teen Supreme 2026?

Los seguidores de Camila Domínguez podrán acompañar su participación en el Miss Teen Supreme 2026 mediante el canal oficial de YouTube de Supreme International, plataforma elegida para transmitir el certamen.

La emisión permitirá seguir el desempeño de las representantes internacionales y conocer los resultados de la competencia. Para acceder al contenido, los espectadores pueden ingresar a YouTube y buscar el canal de Supreme International, donde deberán estar atentos a la publicación del enlace correspondiente a la gala.