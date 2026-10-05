Francia estima que entre 400 y 500 liceos suspenderán las clases el lunes por la ola de protestas estudiantiles

Francia prevé que entre 400 y 500 liceos suspendan total o parcialmente las clases este lunes por motivos de seguridad, en medio de una ola de protestas estudiantiles que se extendió por distintas regiones del país. La cifra sería similar a la registrada el viernes, aunque el Gobierno espera una reanudación progresiva de las actividades.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, explicó este domingo en la cadena France 2 que los centros afectados representan una parte de los cerca de 3.700 establecimientos del país. Las movilizaciones han incluido bloqueos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y daños en instalaciones educativas. Desde el inicio de la protesta, 24 centros han sido incendiados o saqueados y 78 trabajadores de la educación han resultado heridos.

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La movilización comenzó el 17 de septiembre en la región de París y luego se extendió a otras zonas. La jornada del jueves concentró algunos de los incidentes más graves, mientras que el viernes hubo más de 1.700 detenciones. En total, unas 5.000 personas fueron detenidas desde el lunes.

Estudiantes reclaman más recursos para la educación pública

Las protestas surgieron por el descontento ante la falta de profesores, los problemas de mantenimiento y el deterioro de los edificios escolares. Los estudiantes también cuestionan la carga horaria y reclaman mayores recursos humanos y financieros para la educación pública.

Los bloqueos alcanzaron a centenares de centros y, de forma progresiva, también llegaron a universidades. Entre los hechos más graves figura el incendio de un liceo en Nantes y la agresión contra un policía de paisano en Belfort, por la que dos personas fueron detenidas este domingo.

Ese mismo día, las autoridades arrestaron a un menor de 16 años como presunto responsable de un ataque contra un profesor en La Ciotat. El adolescente está acusado de haber rociado con gasolina al docente el pasado 2 de octubre.

Las organizaciones estudiantiles consideran insuficientes las respuestas adoptadas hasta ahora y han convocado nuevas movilizaciones a partir del martes, con respaldo de sindicatos generales como la CGT y organizaciones del sector docente.

El Gobierno anuncia medidas ante la presión estudiantil

El Ejecutivo anunció el viernes un conjunto de medidas con el fin de reducir la tensión. Entre ellas figura un plan para acelerar la sustitución de profesores ausentes, uno de los principales reclamos que originó las movilizaciones.

Geffray expresó su expectativa de que las clases recuperen de forma gradual la normalidad en los centros donde fueron suspendidas. El ministro también lamentó el impacto de los incidentes sobre el personal educativo y señaló que 78 trabajadores resultaron heridos desde el comienzo de las protestas.

Pese a las medidas, las organizaciones estudiantiles mantienen su convocatoria para el martes. El Gobierno deberá afrontar así una nueva jornada de bloqueos mientras intenta restablecer las actividades en los establecimientos afectados.