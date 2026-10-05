Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Mundo

Francia estima que entre 400 y 500 liceos suspenderán las clases el lunes por la ola de protestas estudiantiles

La falta de profesores, el deterioro de los edificios y la falta de recursos para la educación pública llevaron a miles de estudiantes a las calles, en una protesta que comenzó en París y se extendió a distintas regiones del país.

Las movilizaciones han causado bloqueos y enfrentamientos en varias regiones de Francia
Las movilizaciones han causado bloqueos y enfrentamientos en varias regiones de FranciaAFP
Por
google iconLa República en Google

Francia prevé que entre 400 y 500 liceos suspendan total o parcialmente las clases este lunes por motivos de seguridad, en medio de una ola de protestas estudiantiles que se extendió por distintas regiones del país. La cifra sería similar a la registrada el viernes, aunque el Gobierno espera una reanudación progresiva de las actividades.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, explicó este domingo en la cadena France 2 que los centros afectados representan una parte de los cerca de 3.700 establecimientos del país. Las movilizaciones han incluido bloqueos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y daños en instalaciones educativas. Desde el inicio de la protesta, 24 centros han sido incendiados o saqueados y 78 trabajadores de la educación han resultado heridos.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La movilización comenzó el 17 de septiembre en la región de París y luego se extendió a otras zonas. La jornada del jueves concentró algunos de los incidentes más graves, mientras que el viernes hubo más de 1.700 detenciones. En total, unas 5.000 personas fueron detenidas desde el lunes.

Puedes ver

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: quién va ganando las elecciones y últimas noticias del conteo de votos

lr.pe

Estudiantes reclaman más recursos para la educación pública

Las protestas surgieron por el descontento ante la falta de profesores, los problemas de mantenimiento y el deterioro de los edificios escolares. Los estudiantes también cuestionan la carga horaria y reclaman mayores recursos humanos y financieros para la educación pública.

Los bloqueos alcanzaron a centenares de centros y, de forma progresiva, también llegaron a universidades. Entre los hechos más graves figura el incendio de un liceo en Nantes y la agresión contra un policía de paisano en Belfort, por la que dos personas fueron detenidas este domingo.

Ese mismo día, las autoridades arrestaron a un menor de 16 años como presunto responsable de un ataque contra un profesor en La Ciotat. El adolescente está acusado de haber rociado con gasolina al docente el pasado 2 de octubre.

Las organizaciones estudiantiles consideran insuficientes las respuestas adoptadas hasta ahora y han convocado nuevas movilizaciones a partir del martes, con respaldo de sindicatos generales como la CGT y organizaciones del sector docente.

Puedes ver

Lula y Flávio Bolsonaro disputan la primera vuelta en Brasil mientras la Policía investiga una posible injerencia de Estados Unidos

lr.pe

El Gobierno anuncia medidas ante la presión estudiantil

El Ejecutivo anunció el viernes un conjunto de medidas con el fin de reducir la tensión. Entre ellas figura un plan para acelerar la sustitución de profesores ausentes, uno de los principales reclamos que originó las movilizaciones.

Geffray expresó su expectativa de que las clases recuperen de forma gradual la normalidad en los centros donde fueron suspendidas. El ministro también lamentó el impacto de los incidentes sobre el personal educativo y señaló que 78 trabajadores resultaron heridos desde el comienzo de las protestas.

Pese a las medidas, las organizaciones estudiantiles mantienen su convocatoria para el martes. El Gobierno deberá afrontar así una nueva jornada de bloqueos mientras intenta restablecer las actividades en los establecimientos afectados.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francia estima que entre 400 y 500 liceos suspenderán las clases el lunes por la ola de protestas estudiantiles

Resultados en La Punta: Renzo Figallo es el virtual alcalde del distrito, según la ONPE

Resultados en La Perla: Guilliana Romero es la virtual alcaldesa del distrito chalaco, según la ONPE

Mundo

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: quién va ganando las elecciones y últimas noticias del conteo de votos

Sinuano Noche, resultado del domingo 4 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Flávio Bolsonaro supera a Lula en elecciones y ambos irán a la segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en La Punta: Renzo Figallo es el virtual alcalde del distrito, según la ONPE

Resultados en La Perla: Guilliana Romero es la virtual alcaldesa del distrito chalaco, según la ONPE

Resultados en Carmen de la Legua-Reynoso: Daniel Lecca es el virtual alcalde del distrito, según la ONPE