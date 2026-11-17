Cae la red de comunicaciones internas altamente clasificada de una agencia de inteligencia de EE. UU., según medios locales La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, descartó un ciberataque. El proceso de recuperación sigue en marcha y no se ha precisado una fecha de restablecimiento.

La red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU. sufrió un fallo el 17 de noviembre, lo que obligó a un ingreso escalonado de personal en su sede en Fort Meade, Maryland. | AFP

La red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU. sufrió un fallo el 17 de noviembre, lo que obligó a un ingreso escalonado de personal en su sede en Fort Meade, Maryland. | AFP

La red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una interrupción este martes 17 de noviembre, de acuerdo con información de CNN basada en seis fuentes cercanas al incidente. Ante la falla técnica, el organismo ordenó el ingreso escalonado a su sede en Fort Meade, Maryland, para los empleados que no atienden emergencias.

Por su parte, la Casa Blanca descartó señales preliminares de una brecha externa. "No observamos indicios de que se trate de un ciberataque", aseguró la portavoz Lauren Bis durante una entrevista con Newsmax, citada por la cadena de noticias estadounidense. "No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses", añadió.

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Declaración de la NSA sobre problemas de red en EE. UU. Foto: NSA

¿Qué provocó el fallo en la red interna de la NSA y cuándo volverá a operar?

La caída en los sistemas de comunicación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos ocurrió a raíz de una degradación temporal durante tareas de mantenimiento rutinario programadas, según declaró el organismo en un comunicado enviado a la agencia EFE. De acuerdo con información obtenida por The Wall Street Journal a través de un testigo del incidente, dichos trabajos técnicos incluían una actualización de software.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses evitaron precisar una fecha u hora exacta para el restablecimiento total de sus plataformas. Por su parte, la cadena CNN reportó en su boletín de las 3.04 p. m. (hora del este) que el proceso de recuperación continuaba activo, citando a un informante cercano a la situación.

¿Qué implica el fallo en la red de la NSA para la seguridad de Trump y la alianza Five Eyes?

Una caída en la red de la NSA no comprometerá el envío de inteligencia urgente hacia el presidente Donald Trump durante su gira por Asia a bordo del Air Force One. Dos fuentes oficiales confirmaron que el gobierno dispone de sistemas redundantes para contactar de forma segura al mandatario, quien está en Filipinas antes de reunirse en China con Xi Jinping y Vladímir Putin. Además, el intercambio de datos con la alianza Five Eyes —integrada por Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia y Canadá— opera con normalidad tras el incidente en NSANet.

Ese apagón ocurre tras una ola de fallos tecnológicos en el país, aunque sin indicios de un ciberataque detrás de las averías. Recientemente, un error en un enrutador de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Arkansas paralizó todos los vuelos nacionales, mientras Microsoft registró cortes globales en Outlook y Teams. Asimismo, miles de usuarios de Chase Bank reportaron problemas para acceder a sus cuentas digitales.

Aunque esos colapsos evidencian riesgos para la seguridad nacional y los mercados, no representan un escenario inédito para la agencia. En el año 2000, una grave avería informática en Fort Meade dejó inoperativas las plataformas de procesamiento de datos durante casi tres días.