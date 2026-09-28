El papa León XIV se compromete a evitar nuevos abusos en la Iglesia tras reunirse con víctimas en Francia

León XIV llamó a perseverar en las medidas contra los abusos sexuales y calificó estas agresiones como un “doloroso flagelo”

León XIV llamó a perseverar en las medidas contra los abusos sexuales y calificó estas agresiones como un “doloroso flagelo” AFP

El papa León XIV reafirmó su compromiso de evitar nuevos abusos sexuales en la Iglesia católica tras reunirse durante casi dos horas con siete víctimas en Lourdes, Francia. El pontífice escuchó sus testimonios de forma individual y privada, además de compartir con el grupo unas palabras sobre la necesidad de impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir.

El encuentro incluyó a cuatro hombres y tres mujeres, cinco de ellos identificados públicamente. Los otros dos prefirieron mantener el anonimato. Según el Vaticano, el papa escuchó sus historias, el dolor causado por los abusos y las propuestas para prevenir nuevos casos. También expresó su cercanía a quienes todavía sufren las consecuencias de estas agresiones.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El papa pide máxima vigilancia a los obispos franceses

Durante su encuentro con los obispos, León XIV reconoció los esfuerzos para afrontar los abusos contra menores y los exhortó a "perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia". El pontífice calificó estas agresiones como un "doloroso flagelo".

La Iglesia francesa afronta desde hace años las consecuencias de numerosos casos de violencia sexual. Un informe publicado en 2021, encargado por obispos y monjas, estimó hasta 330.000 víctimas menores desde 1950. Tras ese documento, las autoridades eclesiásticas admitieron el carácter “sistémico” de las agresiones y crearon una instancia independiente para el reconocimiento y la reparación.

Antes de entrar al lugar donde se reúnen los obispos, el papa se detuvo ante la fotografía de "El niño que llora", una escultura colocada allí cinco años atrás como símbolo del recuerdo de los abusos.

Las víctimas reclaman una mayor reparación

El formato de la reunión generó críticas entre otros colectivos de afectados, ya que solo siete personas fueron seleccionadas y no participaron las organizaciones que agrupan a otras víctimas. Los invitados aclararon que acudieron a título personal y que no pretendían representar a todo el colectivo.

Olivier Mardi, una de las personas que habló con la prensa, describió al pontífice como "muy atento" y "auténticamente dispuesto a escuchar". Jean-Marie Delbos, víctima de violencia sexual en el centro educativo de Bétharram, calificó la cita como "un momento extraordinario". Afirmó que había perdido la fe después de los abusos sufridos durante su juventud y que el encuentro le dio "una nueva visión de lo que son la Iglesia y el papa".

El Vaticano informó que León XIV agradeció a los participantes su "doloroso testimonio". También manifestó su esperanza de trabajar con las víctimas para que la comunidad de fieles sea un espacio de "consuelo y sanación".

León XIV llama a Europa a priorizar la paz

En la última etapa de su viaje, León XIV llegó a Metz para pronunciar un discurso sobre Europa y la paz. Ante representantes franceses y europeos, pidió "comprometerse en un diálogo paciente", mostrar "audacia en la negociación" y aceptar el sacrificio de algunas posiciones "por el bien superior".

El pontífice advirtió además sobre "la ilusión del rearme" en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el aumento del gasto militar de los países europeos. También pidió integrar a migrantes y refugiados "como en la propia familia".

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió ante el papa las "raíces judeocristianas" de Europa y señaló que la guerra en Ucrania exige una respuesta europea. También vinculó la defensa del continente con la competitividad, la lucha contra el cambio climático y el control de las tecnologías.

Multilateralismo ante las tensiones europeas

León XIV cuestionó el deterioro de los vínculos entre países y afirmó que "hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras". A su juicio, se ha menospreciado "el valor de la palabra" y se ha dado paso a "la mentira y el engaño".

El papa defendió el derecho internacional y el multilateralismo como mecanismos para evitar conflictos. "Constituyen el mejor antídoto contra la voluntad de dominación, que es la raíz de toda guerra", afirmó.