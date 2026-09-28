Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko vuelve al live: anuncia viaje con Nayib Bukele | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

El papa León XIV se compromete a evitar nuevos abusos en la Iglesia tras reunirse con víctimas en Francia

El encuentro privado de casi dos horas permitió al papa León XIV conocer el dolor y las demandas de siete personas afectadas por abusos sexuales, en una visita marcada por el reclamo de mayor prevención y reparación dentro de la Iglesia.

León XIV llamó a perseverar en las medidas contra los abusos sexuales y calificó estas agresiones como un “doloroso flagelo”
León XIV llamó a perseverar en las medidas contra los abusos sexuales y calificó estas agresiones como un “doloroso flagelo”AFP
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV reafirmó su compromiso de evitar nuevos abusos sexuales en la Iglesia católica tras reunirse durante casi dos horas con siete víctimas en Lourdes, Francia. El pontífice escuchó sus testimonios de forma individual y privada, además de compartir con el grupo unas palabras sobre la necesidad de impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir.

El encuentro incluyó a cuatro hombres y tres mujeres, cinco de ellos identificados públicamente. Los otros dos prefirieron mantener el anonimato. Según el Vaticano, el papa escuchó sus historias, el dolor causado por los abusos y las propuestas para prevenir nuevos casos. También expresó su cercanía a quienes todavía sufren las consecuencias de estas agresiones.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

lr.pe

El papa pide máxima vigilancia a los obispos franceses

Durante su encuentro con los obispos, León XIV reconoció los esfuerzos para afrontar los abusos contra menores y los exhortó a "perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia". El pontífice calificó estas agresiones como un "doloroso flagelo".

La Iglesia francesa afronta desde hace años las consecuencias de numerosos casos de violencia sexual. Un informe publicado en 2021, encargado por obispos y monjas, estimó hasta 330.000 víctimas menores desde 1950. Tras ese documento, las autoridades eclesiásticas admitieron el carácter “sistémico” de las agresiones y crearon una instancia independiente para el reconocimiento y la reparación.

Antes de entrar al lugar donde se reúnen los obispos, el papa se detuvo ante la fotografía de "El niño que llora", una escultura colocada allí cinco años atrás como símbolo del recuerdo de los abusos.

Puedes ver

Perrito se vuelve viral por su adorable reacción mientras le cantan por sus 5 años: el video de Copito que enternece en redes

lr.pe

Las víctimas reclaman una mayor reparación

El formato de la reunión generó críticas entre otros colectivos de afectados, ya que solo siete personas fueron seleccionadas y no participaron las organizaciones que agrupan a otras víctimas. Los invitados aclararon que acudieron a título personal y que no pretendían representar a todo el colectivo.

Olivier Mardi, una de las personas que habló con la prensa, describió al pontífice como "muy atento" y "auténticamente dispuesto a escuchar". Jean-Marie Delbos, víctima de violencia sexual en el centro educativo de Bétharram, calificó la cita como "un momento extraordinario". Afirmó que había perdido la fe después de los abusos sufridos durante su juventud y que el encuentro le dio "una nueva visión de lo que son la Iglesia y el papa".

El Vaticano informó que León XIV agradeció a los participantes su "doloroso testimonio". También manifestó su esperanza de trabajar con las víctimas para que la comunidad de fieles sea un espacio de "consuelo y sanación".

Puedes ver

Lula enfrenta a Flávio Bolsonaro en una primera vuelta más ajustada que la elección de 2022 en Brasil

lr.pe

León XIV llama a Europa a priorizar la paz

En la última etapa de su viaje, León XIV llegó a Metz para pronunciar un discurso sobre Europa y la paz. Ante representantes franceses y europeos, pidió "comprometerse en un diálogo paciente", mostrar "audacia en la negociación" y aceptar el sacrificio de algunas posiciones "por el bien superior".

El pontífice advirtió además sobre "la ilusión del rearme" en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el aumento del gasto militar de los países europeos. También pidió integrar a migrantes y refugiados "como en la propia familia".

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió ante el papa las "raíces judeocristianas" de Europa y señaló que la guerra en Ucrania exige una respuesta europea. También vinculó la defensa del continente con la competitividad, la lucha contra el cambio climático y el control de las tecnologías.

Puedes ver

En 2007, Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100.000 para una clínica: 6 años después, se logró atender a más de 119.000 pacientes

lr.pe

Multilateralismo ante las tensiones europeas

León XIV cuestionó el deterioro de los vínculos entre países y afirmó que "hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras". A su juicio, se ha menospreciado "el valor de la palabra" y se ha dado paso a "la mentira y el engaño".

El papa defendió el derecho internacional y el multilateralismo como mecanismos para evitar conflictos. "Constituyen el mejor antídoto contra la voluntad de dominación, que es la raíz de toda guerra", afirmó.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El papa León XIV se compromete a evitar nuevos abusos en la Iglesia tras reunirse con víctimas en Francia

Terror para inmigrantes en EE.UU. | Guatemalteco es atropellado por un vehículo del ICE durante un operativo: ¿Cuál es el estado del joven?

Sheyla Rojas se pronuncia tras críticas por su relación con Joaquín Ramírez: “A mí qué me importa lo que diga la gente”

Mundo

La joven que creó un sistema para convertir agua de lluvia en potable usando solo la luz del sol: su invento ya ayuda a miles de personas

Perrito se vuelve viral por su adorable reacción mientras le cantan por sus 5 años: el video de Copito que enternece en redes

En 2007, Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100.000 para una clínica: 6 años después, se logró atender a más de 119.000 pacientes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña