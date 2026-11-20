"Pacto histórico": Reino Unido y la Unión Europea sellaron acuerdos para relanzar los lazos diez años después del Brexit El primer ministro británico, Andy Burnham, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideran el entendimiento un "acuerdo histórico" que refuerza la amistad entre ambas partes.

El Reino Unido y la Unión Europea acordaron una nueva etapa de cooperación para reducir las barreras surgidas tras el Brexit, durante una cumbre celebrada en Bruselas. El primer ministro británico, Andy Burnham, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaron compromisos en materia comercial, movilidad juvenil y protección ambiental, con el objetivo de recuperar parte de los vínculos debilitados durante la última década.

Burnham calificó el entendimiento como un "acuerdo histórico" y sostuvo que "es un buen día para Reino Unido" y "para Europa". Von der Leyen, por su parte, destacó el acercamiento al señalar que "viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad" y describió la cumbre como un "punto de inflexión" en las relaciones bilaterales.

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El acuerdo representa un avance en las negociaciones entre Londres y Bruselas desde el referéndum de 2016, aunque las medidas anunciadas no implican el retorno del Reino Unido al bloque comunitario.

Facilidades comerciales para productos británicos

Uno de los principales compromisos contempla reducir los controles sanitarios y administrativos que afectan las exportaciones agroalimentarias británicas hacia los países de la Unión Europea.

La flexibilización beneficiaría el intercambio de productos como queso y tocino, al simplificar los procedimientos necesarios para ingresar al mercado comunitario. Según estimaciones del Gobierno británico, la eliminación de estas barreras podría generar hasta 5.100 millones de libras anuales, equivalentes a unos 6.110 millones de euros.

A cambio, Londres deberá adaptar sus regulaciones a las disposiciones europeas sobre seguridad alimentaria, sanidad animal y protección vegetal, lo que supone una mayor alineación normativa con el bloque.

Movilidad juvenil y diferencias sobre educación

El entendimiento también establece un programa recíproco que permitirá a 100.000 ciudadanos británicos y otros 100.000 europeos viajar y residir cada año en el territorio de la otra parte.

Las estancias podrán extenderse hasta tres años y estarán destinadas a facilitar oportunidades de formación, trabajo e intercambio cultural. Sin embargo, la iniciativa no recupera la libre circulación de personas que existía antes del Brexit.

Otro asunto pendiente es el costo de las matrículas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido. Bruselas busca que puedan acceder a tarifas iguales o similares a las de los alumnos británicos, pero las negociaciones todavía no han alcanzado un consenso.

Ambas partes acordaron ampliar seis meses el plazo para resolver esta diferencia, considerada una de las cuestiones más sensibles del acercamiento.

Acuerdo sobre emisiones de carbono

En materia ambiental, Londres y Bruselas pactaron vincular sus respectivos sistemas de comercio de derechos de emisión, mediante los cuales las empresas contaminantes deben adquirir permisos en función de los gases de efecto invernadero que generan.

La conexión de ambos mecanismos busca evitar gravámenes adicionales sobre los productos británicos exportados a la Unión Europea por sus emisiones de carbono y facilitar el intercambio comercial entre ambos mercados.

El Gobierno británico estima que esta medida podría representar un beneficio económico de 3.800 millones de libras anuales, aproximadamente 4.550 millones de euros.

Francia y Alemania respaldan una mayor cooperación con Londres en este ámbito, especialmente para la industria automovilística. No obstante, los 27 Estados miembros todavía no han definido una posición común sobre el alcance de esta iniciativa.

Cooperación frente a la inmigración irregular

La agenda bilateral también incluye un mecanismo de coordinación para combatir la inmigración irregular. El acuerdo prevé establecer un "diálogo estructurado" sobre vigilancia fronteriza, redes de tráfico de migrantes y devolución de solicitantes de asilo rechazados hacia terceros países.

El acercamiento también representa un desafío interno para Burnham, debido a las divisiones políticas que todavía genera el Brexit en Reino Unido. Aunque distintas encuestas reflejan un creciente descontento con las consecuencias de la salida del bloque, una aproximación más profunda a Europa podría generar resistencia entre los sectores favorables a mantener la independencia política británica.

Desde Bruselas también esperan mayor claridad sobre las intenciones de Londres. La Unión Europea busca que el Gobierno británico establezca una estrategia estable de acercamiento, en lugar de limitar las conversaciones a compromisos específicos en determinados sectores.

El nuevo escenario internacional también influye en esta decisión. La guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas y las diferencias entre los gobiernos europeos y Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump han reforzado la importancia de la cooperación regional.

Aunque un eventual regreso del Reino Unido a la Unión Europea todavía no figura como una posibilidad inmediata, los acuerdos alcanzados en Bruselas abren una nueva etapa de diálogo. Su continuidad dependerá de la aplicación de los compromisos y de la capacidad de ambos gobiernos para superar las diferencias que permanecen pendientes.