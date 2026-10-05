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El país de Sudamérica que proyecta una cárcel de máxima seguridad con asesoría de la ONU: tendría capacidad para 2.000 reclusos

La nueva cárcel incluirá intervenciones en otros penales. La complejidad del diseño se enfocará en la seguridad y la rehabilitación de los reclusos.

El proyecto en Sudamérica enfocará la rehabilitación social y el respeto a derechos humanos, siguiendo las Reglas Nelson Mandela.
El proyecto en Sudamérica enfocará la rehabilitación social y el respeto a derechos humanos, siguiendo las Reglas Nelson Mandela. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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El país de Sudamérica que planea la edificación de una penitenciaría de máxima seguridad es Bolivia, en Sica Sica, y está proyectada para alojar a 2.000 internos. El Gobierno nacional recibe asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante la fase preliminar de ese proyecto de infraestructura, detalló EFE.

La estrategia oficial pretende reducir el hacinamiento crítico que afecta a los reclusos y contener delitos de narcotráfico y contrabando. De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo recopilados por El Deber, la población en los 43 centros penitenciarios sobrepasaba los 32.677 privados de libertad hacia finales de 2025, con una saturación superior al 109%.

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¿Por qué el proyecto penitenciario en Sica Sica transformará el sistema carcelario boliviano?

Bolivia proyecta la construcción de un recinto de máxima seguridad en Sica Sica, ubicado a unos 115 kilómetros de La Paz. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lidera la planificación técnica de esta infraestructura de 40.000 metros cuadrados. El plan integral contempla intervenciones complementarias en los penales de Palmasola en Santa Cruz y Chonchocoro en Viacha.

El diseño del complejo requerirá soluciones arquitectónicas especializadas para equilibrar el resguardo estricto con la rehabilitación social. Sobre la complejidad del proyecto, Leyre Sastre, asesora regional de UNOPS, enfatizó que una instalación de esta categoría tiene una complejidad para su construcción, que es muy diferente a un centro penitenciario normal.

Una delegación internacional presentó una aproximación preliminar sobre inversión, plazos y criterios de ejecución a las autoridades locales. El estudio inicial permanece sujeto a ajustes técnicos mediante la recolección de datos adicionales. Al respecto, Sastre aclaró que el documento presentado “no es el plan final de implementación”, por lo cual las dimensiones actuales corresponden únicamente a una propuesta inicial.

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¿Cómo garantizará la ONU el respeto a los derechos humanos en la construcción de la nueva cárcel?

UNOPS ofrecerá asistencia técnica especializada a Bolivia sin otorgar financiamiento directo, enfocando su trabajo en la estructuración de propuestas aptas para la captación de recursos internacionales. Durante un encuentro institucional en La Paz, el organismo de las Naciones Unidas desplegó sus capacidades en adquisiciones, gestión de proyectos e infraestructura. Según Sastre, la meta principal de esta colaboración estatal consiste en diseñar un expediente sólido para futuros inversores.

El proyecto carcelario adoptará como marco de referencia central las Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 2015. Este corpus internacional fija estándares mínimos orientados al tratamiento digno de las personas privadas de libertad, equilibrando la seguridad penitenciaria con el respeto pleno a los derechos fundamentales. Dichas pautas buscan modernizar el sistema punitivo nacional mediante parámetros humanitarios verificables.

La planificación del establecimiento exige segmentar a los reclusos en función de su género, delito y situación procesal. Asimismo, la propuesta arquitectónica incluirá áreas destinadas a la atención médica y espacios formativos. Esos ejes transversales convertirán al centro penitenciario en un modelo enfocado en la rehabilitación social efectiva.

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