Colombia pone en marcha un plan para aplicar la eutanasia a los hipopótamos de Pablo Escobar y controlar una población de 260 ejemplares El plan incluirá también esterilización, confinamientos y traslados a zoológicos, mientras se estima que la población de hipopótamos podría llegar a 500 en 2030 si no se toman medidas.

El Gobierno de Colombia comenzó a ejecutar una estrategia para frenar la expansión de los hipopótamos que llegaron al país durante la década de 1980 por iniciativa del narcotraficante Pablo Escobar. La primera fase contempla la eutanasia de 10 ejemplares seleccionados por presentar mayores niveles de agresividad hacia las personas.

La medida forma parte de un plan de control ambiental que busca reducir los riesgos para las comunidades y proteger los ecosistemas de Antioquia. Actualmente, se estima que el país cafetero alberga unos 260 hipopótamos, una población que podría alcanzar los 500 animales en 2030 si no se adoptan medidas para contener su reproducción.

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Colombia aplicará la eutanasia a los primeros 10 hipopótamos de Pablo Escobar

El procedimiento se realizará mediante eutanasia química y comenzará con la captura de los animales en las inmediaciones del río Nare, en Antioquia. Según las autoridades, estos ejemplares fueron seleccionados por su comportamiento agresivo y porque representan un peligro para los habitantes de la zona, incluidos estudiantes que cruzan cerca del río para llegar a sus colegios.

Para facilitar la intervención, los especialistas utilizarán etorfina, un fármaco acompañado de varias dosis de sedación para inmovilizar a los animales. Después del procedimiento, sus cuerpos serán enterrados en fosas de hasta cinco metros de profundidad o incinerados en instalaciones autorizadas que cumplan con las normas ambientales.

El plan de Colombia incluye esterilizaciones y traslados de los hipopótamos

La eutanasia no será la única medida contemplada por el Gobierno colombiano. El plan piloto tendrá una duración de cinco meses e incluirá también la esterilización de algunos ejemplares, el confinamiento de otros en espacios controlados y el traslado de determinados animales a zoológicos o santuarios internacionales.

Sin embargo, la reubicación enfrenta dificultades debido a que no se han registrado avances desde 2023 por la falta de países dispuestos a recibirlos. El Gobierno destinará hasta US$1,7 millones para ejecutar las distintas intervenciones, mientras que la esterilización de cada hipopótamo tiene un costo aproximado de US$9.800.