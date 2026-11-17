La historia de la madre que viaja 40 km diarios en moto y cruza un arroyo en canoa por la lluvia para cumplir su sueño de ser maestra Pricila Mishel Kirsch combina sus estudios con trabajo en el campo y el cuidado de sus hijos. Le quedan tres años para obtener su título en Profesorado de Educación Primaria en Argentina.

Pricila Mishel Kirsch, madre de tres hijos, recorre a diario 40 kilómetros en Misiones, Argentina, para asistir a sus clases en el Instituto Superior Sagrada Familia. Su historia de perseverancia se hizo viral. | Composición LR/Facebook/Fabian Bautista/Canal 26

Pricila Mishel Kirsch, madre de tres hijos, recorre a diario 40 kilómetros en Misiones, Argentina, para asistir a sus clases en el Instituto Superior Sagrada Familia. Su historia de perseverancia se hizo viral. | Composición LR/Facebook/Fabian Bautista/Canal 26

Pricila Mishel Kirsch, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, recorre cerca de 40 kilómetros diarios de ida y vuelta para cursar sus estudios superiores en Comandante Andresito, provincia de Misiones, Argentina. De acuerdo con el diario El Territorio, la estudiante suele desplazarse desde su vivienda rural hasta el instituto en una motocicleta que le presta su padre.

La historia de esta alumna se viralizó tras difundirse una fotografía suya en una canoa, embarcación que utilizó para cruzar un arroyo desbordado por las intensas lluvias que aislaron su zona. Pese a la crecida, logró llegar al establecimiento educativo para cumplir con sus obligaciones académicas, reafirmando ante Canal 26 su firme compromiso: "Tengo una meta, un objetivo y no pienso desistir".

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¿Quién es la madre que recorre 40 kilómetros diarios para cumplir su sueño docente?

Pricila Kirsch habita en Colonia Soberanía, paraje El Verde, junto a su esposo Luis y sus tres hijos. En esa chacra familiar de cuatro hectáreas, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano, esta mujer divide su jornada entre la maternidad, la agricultura, el ordeñe y la atención de los animales. También realiza tareas de limpieza dos veces por semana en la Escuela Rural 713, según informó Canal 26.

Kirsch combina su vida en el campo con estudios y trabajo, impulsada por el apoyo familiar. Foto: Canal 26

En abril de 2026, Kirsch inició el Profesorado de Educación Primaria en la extensión áulica del Instituto Superior Sagrada Familia. Como señaló El Territorio, la apertura de esta sede local le permitió retomar un anhelo postergado por las largas distancias y las obligaciones hogareñas que antes impedían su traslado hacia otro municipio.

Para sostener esa exigente rutina de 40 kilómetros diarios, resulta fundamental el apoyo de su marido, sus padres y su hermana Gabriela, encargados de cuidar a los menores durante su ausencia. De acuerdo con Misiones al Instante, aún le restan tres años de cursada para obtener el título universitario con el objetivo de respaldar económicamente el futuro académico de sus descendientes, sin abandonar jamás su vida en el campo.

¿Cómo cruzó el arroyo El Verde en canoa para no perder sus clases en Andresito?

Las intensas lluvias desbordaron el cauce del arroyo El Verde y taparon por completo el puente habitual hacia la escuela. Ante el riesgo de ausentarse de las materias de Ciencias Naturales y Matemática, la estudiante solicitó auxilio a sus padres para atravesar el agua a bordo de una canoa. “Yo no quería faltar porque eran clases específicas”, detalló en diálogo con El Territorio.

A pesar de las adversidades, Pricila Mishel Kirsch sigue adelante con su sueño académico. Foto: Canal 26

Una vez superado el primer tramo fluvial, la joven debió caminar por otra zona anegada y avanzar casi ocho kilómetros hasta alcanzar la ruta asfaltada, donde un poblador la trasladó hacia Andresito. Aunque ingresó al aula con retraso, logró cumplir su objetivo académico. Según informó Misiones al Instante, el aumento del caudal bloqueó su retorno inmediato y la forzó a quedarse fuera de su vivienda durante varias jornadas.

Más allá de las emergencias climáticas, los obstáculos de movilidad persisten de forma cotidiana en esta región. De acuerdo con Canal 26, distintos desperfectos mecánicos, pinchaduras y la escasez de combustible la obligaron durante dos semanas a recorrer a pie extensas distancias o pedir aventones a otros automovilistas. Mientras ese trayecto diario abarca 40 kilómetros totales, la travesía en embarcación representó un recurso excepcional frente al temporal.