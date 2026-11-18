Malú Ferrer manda fuertes indirectas tras ruptura amorosa con John Kelvin: “Cuando me quieren mentir, pero fui la reina de la mentira” Tras la ruptura con John Kelvin, la modelo sorprendió en TikTok con indirectas que muchos interpretan como dirigidas al cantante. "Ese día pensé: 'no es así como actuaría un verdadero nombre'… ¡y me fui!", expresó.

Malú Ferrer se sometió a un cambio de look como símbolo de nuevo comienzo, afirmando que a veces es necesario soltar lo que se ama por el bien propio.

Malú Ferrer se sometió a un cambio de look como símbolo de nuevo comienzo, afirmando que a veces es necesario soltar lo que se ama por el bien propio. Foto: TikTok.

La modelo María Luisa Ferrer, más conocida como Malú Ferrer anunció que su relación con John Kelvin llegó a su fin. Esta vez, la empresaria utilizó sus redes sociales para asegurar que la separación es definitiva y dejó claro que ambos decidieron continuar sus vidas por separado. Sin embargo, la joven luego sorprendió a sus miles de seguidores con diversas indirectas que serían dirigidas hacia el cantante de cumbia.

"Ese día pensé: no es así como actuaría un verdadero hombre… ¡y me fui!", fue el primer mensaje que compartió Malú Ferrer en TikTok, acompañada de una fotografía de ella en bikini. "Al final las personas siempre encuentran la manera de revelar quiénes son. Solo es cuestión de tiempo, ninguna máscara puede usarse para siempre", añadió en dicha publicación.

Malú Ferrer sorprende con sus indirectas en TikTok

Tras anunciar el fin de su romance con John Kelvin, quien pidió ver a sus hijos ante el temor de sufrir un accidente, la modelo Malú Ferrer continuó con fuertes indirectas este miércoles 18 de noviembre. No faltaron mensajes como "el amor propio te salva de mucho", "nadie habla de lo difícil que es soltar a alguien aún amando" y "quizás en otra temporada tengamos un final feliz".

Asimismo, no faltaron fuertes mensajes que dejarían mal parado a John Kelvin, quien habría traicionado la confianza de Ferrer. "Cuando me quieren mentir, pero fui la reina de la mentira antes de entregarme a Cristo", escribió Malú en TikTok.

Además de las publicaciones, Malú Ferrer acudió a un centro de belleza para realizarse un cambio de look, como una manera de cerrar ciclos, a raíz de su ruptura con el exintegrante de Grupo 5. "Un día vas a mirar atrás y vas a entender por qué la vida no te dejó quedarte donde tanto querías", añadió en una reciente publicación.

Sus seguidores no tardaron en respaldarla y aprobar la decisión de alejarse de John Kelvin, sin embargo muchos creen que ella volverá con el cumbiambero. "Eres una mujer inteligente y cual sea la decisión que tomes, sabes que es por tu bien", le comentó una fan.