León XIV inicia su visita por Francia y reclama diálogo ante el riesgo de una nueva carrera nuclear mundial

León XIV inicia en Francia una visita de cuatro días, abogando por el diálogo y el desarme

León XIV inicia en Francia una visita de cuatro días, abogando por el diálogo y el desarme AFP

León XIV inició este viernes su visita de cuatro días a Francia con un llamado al diálogo, la diplomacia y el desarme ante el riesgo de una nueva carrera nuclear. En el Palacio del Elíseo, junto a Emmanuel Macron, el pontífice cuestionó la idea de que las armas nucleares sean una garantía de seguridad y pidió evitar que una guerra sea considerada inevitable.

El papa citó la encíclica 'Pacem in terris', de Juan XXIII, para defender la prohibición de las armas atómicas y un proceso de desarme con garantías. "La paz no es un equilibrio de fuerzas; se construye cada día a través del diálogo y la justicia", afirmó. Además, pidió a Francia que contribuya a una paz desarmada y llamó a preservar la dignidad y los derechos de las personas y los pueblos.

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Durante su primer discurso ante las autoridades francesas, el pontífice también se refirió a la convivencia entre personas de distintos orígenes culturales y religiosos. Macron, por su parte, defendió la laicidad francesa como un sistema basado en la libertad de creer o no y en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

Macron y el papa debaten sobre la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ocupó otro lugar central en el encuentro. Macron planteó ante León XIV la creación de una organización internacional con el fin de evitar un desarrollo sin control de esta tecnología y advirtió que los modelos más avanzados no tienen que quedar en manos de unos pocos.

"La IA debe ser un sirviente y no un amo", afirmó el presidente francés. Macron sostuvo que esta tecnología supone una "ruptura antropológica inédita" que afecta al trabajo, la investigación, la educación, la información y las relaciones sociales.

Ante las autoridades de la UNESCO, León XIV pidió un uso de la tecnología que mantenga a la persona en el centro. Además, reclamó especial protección de niños y jóvenes frente a los riesgos de la era digital y sostuvo que su vulnerabilidad "jamás debe convertirse en una oportunidad para la explotación".

Multitudes reciben al pontífice en calles de París

Tras su llegada al aeropuerto de Orly, León XIV fue recibido por Macron con honores de jefe de Estado. Más tarde recorrió París en papamóvil rumbo a Notre-Dame, donde recibió el saludo de miles de personas.

Entre los asistentes destacó la comunidad peruana. El pontífice estadounidense-peruano saludó durante su recorrido a un grupo de compatriotas que levantaba banderas y carteles. "¡Me leyó el cartel! ¡Me siento recontrabien, superfeliz!", contó a AFP Aida Huamán, una peruana de 56 años.

La agenda parisina incluye un encuentro con 80.000 jóvenes en el Estadio de Francia y una misa en la plaza de la Concordia, para la que se registraron más de 600.000 fieles.

El papa visitará Lourdes y se reunirá con víctimas

La visita continuará en Lourdes, donde León XIV se reunirá con obispos y celebrará una misa. También recibirá de forma privada a siete víctimas de abusos sexuales en la Iglesia francesa.

Antes de abandonar París, el papa visitará un centro de acompañamiento para refugiados y migrantes. Su recorrido terminará en Metz, donde abordará la paz y la Unión Europea antes de regresar a Roma.

Además, durante su estancia en Francia recibirá el informe oficial sobre las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. La agenda también contempla encuentros religiosos e interreligiosos.