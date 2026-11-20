Fiscalía allana sedes de la SBS y la Sucamec por caso 'Los Herméticos del Caudal" El operativo se realiza de manera simultánea en 15 inmuebles, con participación de agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y personal de inteligencia del Ministerio del Interior. La hipótesis fiscal señala que la presunta organización habría buscado mantener la exclusividad en el mercado de transporte de caudales e impedir el ingreso de nuevos competidores.

Fiscalía allana sedes de la SBS y la Sucamec por caso 'Los Herméticos del Caudal"