El 65% de los latinoamericanos valora positivamente la influencia de China, superando el 57% de Estados Unidos, según el informe Latinobarómetro 2026 de Bloomberg Línea. Este cambio marca un giro significativo desde 2020, cuando EE. UU. lideraba. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El 65% de los latinoamericanos valora positivamente la influencia de China, superando el 57% de Estados Unidos, según el informe Latinobarómetro 2026 de Bloomberg Línea. Este cambio marca un giro significativo desde 2020, cuando EE. UU. lideraba. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El 65% de los latinoamericanos valora de forma positiva la influencia geopolítica de China, mientras un 57% otorga ese mismo reconocimiento a Estados Unidos, de acuerdo con el informe Latinobarómetro 2026 divulgado por Bloomberg Línea. Esa ventaja de ocho puntos porcentuales evidencia un giro respecto al escenario de 2020, periodo en que Washington lideraba las preferencias en el continente. Asimismo, Perú destaca entre las naciones donde el gigante asiático logra sus mejores métricas de aprobación regional.

La investigación abarcó 19.207 entrevistas presenciales aplicadas en 17 países a personas mayores de 18 años, desarrolladas entre el 7 de mayo y el 17 de junio. Respecto a la precisión del análisis publicado el 2 de octubre, la ficha técnica fija un margen de error del 3% a nivel nacional y del 1% para la totalidad del territorio suramericano y centroamericano.

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Influencia positiva de China y EE.UU. en América Latina. Foto: Latinobarómetro 2026

¿Qué factores explican el giro en la valoración de China y Estados Unidos en América Latina?

Durante el periodo 2020-2026, la apreciación positiva sobre el impacto de China escaló del 48% al 65% en la región, un repunte de 17 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la aprobación hacia Estados Unidos registró un leve descenso, al pasar del 60% al 57%. Las opiniones desfavorables reflejaron esa misma tendencia divergente: se redujeron del 37% al 26% para la nación asiática, mientras que se elevaron del 28% al 37% para la potencia del norte, de acuerdo con Bloomberg Línea.

Sin embargo, ese contraste de influencias difiere del afecto general que genera cada territorio, ámbito donde la potencia estadounidense mantiene una percepción global superior. Marta Lagos, líder de Latinobarómetro, asoció el estrechamiento de lazos con el gigante oriental al consumo accesible: "El vacío que llena China es el de los bolsillos, más que cualquier otra cosa", citó El Espectador a partir de un informe elaborado por AFP.

País Influencia positiva de China (%) Influencia positiva de EE.UU. (%) Perú 72 62 El Salvador 72 64 Chile 70 46 Ecuador 71 68 Colombia 69 60 Bolivia 63 59 Argentina 61 43 Paraguay 61 57 Panamá 61 59

Fuente: Latinobarómetro 2026, sección 'Influencia de Estados Unidos y China'.

¿Por qué China supera a Estados Unidos en la percepción de los peruanos?

Bloomberg Línea revela que el 72% de la población nacional evalúa de forma positiva la presencia del gigante asiático, frente a un 62% que respalda la injerencia estadounidense. Ambas potencias gozan de una aceptación mayoritaria; sin embargo, la nación oriental consigue un margen favorable de diez puntos porcentuales, ventaja que supera el margen regional medio.

Relaciones entre cada país latinoamericano con China y la UE. Foto: Latinobarómetro 2026

Analistas de Latinobarómetro asocian esas cifras con la construcción del megapuerto de Chancay. La organización aclara que aquella deducción forma parte del análisis contextual del documento y no constituye, por sí sola, una prueba de causalidad. Asimismo, el reporte precisa que la tendencia ideológica de los administradores estatales vigentes no condiciona la valoración popular hacia las superpotencias.

Opinión de la relación entre cada país latinoamericano y EE.UU. Foto: Latinobarómetro 2026

La obra portuaria situada en Huaral fue presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como una ruta comercial clave hacia Asia. El terminal arrancó sus operaciones el 14 de noviembre de 2024 tras un acto encabezado por la exmandataria peruana Dina Boluarte y el presidente chino Xi Jinping, según registros oficiales. Este megaproyecto fundamenta el entorno económico tras el respaldo manifestado en las encuestas.