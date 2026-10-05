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Muere investigadora de laboratorio antipeste en Rusia y decenas quedan en cuarentena: ¿qué se sabe de la infección "desconocida"?

Casi 200 personas son monitoreadas debido a la situación, mientras Rospotrebnadzor desmiente una posible fuga bacteriológica. EE. UU. y los CDC siguen el caso.

El fallecimiento de Daria Shipilova en Irkutsk, Rusia, ha activado protocolos de aislamiento para casi 200 personas. La causa de su neumonía sigue siendo un misterio, generando alarma.
El fallecimiento de Daria Shipilova en Irkutsk, Rusia, ha activado protocolos de aislamiento para casi 200 personas. La causa de su neumonía sigue siendo un misterio, generando alarma. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT/AFP
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El fallecimiento de Daria Shipilova, una especialista en un laboratorio de la peste, provocó intensos protocolos de aislamiento para decenas de personas en la región rusa de Irkutsk, Siberia. Reuters confirmó la falta de claridad en las causas del deceso, mientras las autoridades atribuyen la muerte a una neumonía cuyo origen es desconocido. El suceso despertó alarma social debido a las actividades biológicas del recinto.

Las medidas sanitarias afectaron al centro hospitalario de atención médica y a instalaciones aledañas para monitorear a los contactos directos. La cadena CNN detalló la suspensión temporal en admisiones y altas de pacientes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el contacto continuo con el gobierno ruso para esclarecer el hecho y auditar los exámenes clínicos.

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La muerte de la investigadora tras un presunto fallo de laboratorio en Rusia

La científica de 28 años, vinculada al Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, falleció el 2 de octubre en un centro médico de Shelejov tras presentar neumonía severa. Varios informantes locales atribuyeron el deceso a un incidente de bioseguridad, específicamente por la supuesta rotura de un tubo de ensayo que habría contenido bacterias causantes de peste neumónica.

No obstante, el organismo ruso de vigilancia sanitaria, Rospotrebnadzor, desmintió categóricamente cualquier fuga microbiológica y aseguró que no se habían detectado accidentes con microorganismos patógenos en el instituto. Pese a la viralización del caso en canales informativos como Mash o Baza, la institución descartó violaciones en los protocolos operativos.

El diagnóstico comunicado por las autoridades determinó una afección pulmonar de causa desconocida, término técnico que describe el cuadro clínico sin establecer un nuevo agente infeccioso. La falta de confirmación oficial mantiene la discrepancia entre el dictamen médico formal y las versiones sobre la exposición laboral en Shelejov.

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Casi 200 personas bajo observación en Rusia

Rospotrebnadzor afirmó que la coyuntura epidemiológica regional permanece bajo control y que los análisis de la paciente descartaron patógenos vinculados a su labor. Por otro lado, el gobernador Ígor Kobzev citó a una sesión urgente de la comisión de control sanitario el 2 de octubre tras la sospecha de una infección de alto riesgo, reunión donde participó Anna Popova, titular del organismo supervisor federal.

En cuanto a las medidas restrictivas, el medio regional Liudi Baikala reportó 197 evaluaciones médicas realizadas, 189 aislamientos preventivos e internamientos en centros de salud, además del bloqueo sanitario de tres hospitales durante tres semanas. No obstante, Kobzev aseveró que los contactos permanecían en chequeo continuo sin evidencias de síntomas.

Ante el panorama, la presidencia rusa solicitó atender los comunicados oficiales y evitar las especulaciones. Simultáneamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el peligro para el público general parece reducido según los datos preliminares.

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EE. UU. y los CDC investigan el presunto caso de peste en Rusia

El Departamento de Estado de EE. UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vigilan el posible caso de peste. Ante la falta de detalles sobre el hecho, las autoridades estadounidenses solicitaron acceso a información precisa y transparente a sus pares rusos. En respuesta, la entidad sanitaria Rospotrebnadzor instó a no propagar especulaciones.

Por su parte, la agencia Interfax confirmó que el rastreo epidemiológico entre los contactos de la víctima identificó dos contagios por COVID-19 y dos por rinovirus. El gobierno local mantiene bajo aislamiento hospitalario preventivo a estas personas con monitoreo diario de laboratorio, sin que esta vigilancia médica califique a los ciudadanos como infectados por la enfermedad bacteriana.

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