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Primera vuelta en Brasil: ¿cuánto es la multa por no votar este domingo 4 de octubre?

Conoce de cuánto es la multa por no votar en Brasil, los plazos para justificar la ausencia y las restricciones por deudas electorales en las elecciones 2026.

Los votantes obligados a participar en las elecciones de Brasil 2026 y que no lo hagan deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral
Los votantes obligados a participar en las elecciones de Brasil 2026 y que no lo hagan deben justificar su ausencia ante la Justicia ElectoralAFP
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Quienes estén obligados a votar en las elecciones de Brasil 2026 y no acudan a las urnas este domingo 4 de octubre deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral. Si no presentan una justificación válida, la multa por no votar puede alcanzar los R$ 3,51 por cada ronda electoral.

La primera vuelta y una eventual segunda vuelta se consideran elecciones independientes. Por ello, una persona que no vote en ambas jornadas puede acumular dos deudas distintas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) establece además plazos específicos para justificar cada falta y mecanismos para pagar las sanciones o regularizar la situación electoral.

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¿Hasta cuándo se puede justificar la ausencia electoral en Brasil?

Para quienes no participen en la primera vuelta, el plazo para justificar voto vence el 3 de diciembre de 2026. Si tampoco acuden a la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, tendrán hasta el 8 de enero de 2027 para presentar la justificación correspondiente.

El trámite puede realizarse el mismo día de las elecciones mediante la aplicación e-Título. El sistema utiliza geolocalización para comprobar que el elector se encuentra fuera del municipio donde está registrado. En ese caso, la solicitud no requiere documentos que acrediten el desplazamiento.

También existe la posibilidad de presentar un formulario en un local electoral o ante la oficina correspondiente. Si el ciudadano se encuentra en el extranjero, deberá presentar documentos como pasajes, tarjetas de embarque o sellos del pasaporte dentro del plazo establecido.

La multa electoral es de R$ 3,51 por cada ausencia. Para pagarla, el elector puede generar un Formulario Federal de Recaudación mediante el sitio de la Justicia Electoral, e-Título u oficinas electorales. El pago admite Pix o tarjeta de crédito.

¿Qué pasa si no votas en tres elecciones?

Una ausencia no provoca la cancelación inmediata del registro. Sin embargo, el TSE contempla la posibilidad de cancelarlo tras tres elecciones consecutivas sin votar, justificar la falta o pagar las multas correspondientes.

Cada vuelta cuenta de forma independiente. Por eso, varias ausencias consecutivas pueden afectar la situación del elector. El texto del TSE señala que quienes tengan deudas pendientes todavía pueden votar si su inscripción permanece vigente.

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Restricciones por deudas electorales

No regularizar las multas puede impedir la obtención del certificado de solvencia electoral y generar otras restricciones previstas por la legislación. Entre ellas figuran impedimentos para obtener pasaporte, matricularse en instituciones educativas o acceder a determinados cargos públicos.

La situación puede revisarse en el sitio del Tribunal Superior Electoral, dentro de la opción «Estado Electoral». Si existen deudas, primero se debe pagar la sanción correspondiente para completar la regularización.

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