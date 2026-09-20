Fernando Cerimedo: bots, trolls y una caída estrepitosa del estratega en la sombra

Cerimedo, consultor político reconocido, ha sido vinculado a estrategias de desinformación en elecciones en Brasil, Argentina y otras naciones, con un historial de actividades cuestionables

Cerimedo, consultor político reconocido, ha sido vinculado a estrategias de desinformación en elecciones en Brasil, Argentina y otras naciones, con un historial de actividades cuestionables composición LR/AFP

Eran las primeras horas del martes 18 de agosto en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando la policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo. Según las autoridades, el consultor argentino estaba a punto de embarcar hacia Buenos Aires, horas después de que dos sicarios vestidos de repartidores dispararan contra su expareja, la abogada Nadia Beller, a la puerta de un hotel. En febrero, ese mismo hombre recibió en Mar-a-Lago, Estados Unidos, el título de “consultor político hispano del año”. Había hecho campaña para Javier Milei y, según Beller, le enviaba su ubicación desde la residencia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El caso también puso el foco en la red política y empresarial que Cerimedo construyó en distintos países de América Latina. La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para el argentino y amplió la investigación hacia sus negocios y patrimonio. En allanamientos a dos viviendas y una oficina en La Paz aparecieron cerca de 50.000 dólares y una “mini granja de bots”, de acuerdo con el Ministerio Público.

Video destacado LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Auge y caída de un consultor

Nacido en Mar del Plata en 1981, según una investigación del medio argentino Chequeado, Cerimedo trabajó como taxista, en una aseguradora y en una fábrica de plásticos antes de acercarse a la asesoría política. En 2016, un juzgado de su ciudad natal lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso por defraudación y estafa, tras vender el mismo departamento a dos compradores distintos. Esa condena no frenó su carrera.

Su salto al mundo empresarial llegó de la mano de Natalia Basil, quien sería su esposa y madre de sus hijos. Juntos fundaron Numen, una firma de marketing político, y Madero Media Group, desde donde crearon 'La Derecha Diario'. Ese portal digital se convirtió en un vehículo de difusión de las ideas de la ultraderecha.

El investigador español Julián Macías Tovar, fundador de Pandemia Digital y especializado en el análisis de redes sociales, sostiene que la trayectoria de Cerimedo permite observar una estructura internacional de consultores, plataformas digitales y estrategias de desinformación. Según su relato, uno de sus primeros contactos con ese ámbito se produjo durante la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil, en 2018. Macías también lo vincula con Brad Parscale, antiguo estratega digital de Donald Trump, y afirma que esa conexión habría facilitado su participación en campañas latinoamericanas.

“Cerimedo era un peón. Creo que el problema principal no es tanto quién, sino el qué. Lo que lleva pasando sucede hace un montón de años en todo el mundo, pero en América Latina, donde yo más he hecho investigaciones en el uso masivo de bots y difusión de fake news, está normalizado y es totalmente impune”, sostiene en declaraciones a La República.

De Milei a Bolsonaro: la huella de las campañas

El nombre de Cerimedo comenzó a sonar en la política regional en 2022, cuando Jair Bolsonaro perdió las elecciones en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Días después del balotaje, según investigaciones de la Policía Federal brasileña, impulsó en redes teorías sin sustento que cuestionaban el triunfo de Lula, por lo que se le incluyó en las indagaciones del caso por intento de golpe de Estado de enero de 2023. El documento lo identifica como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”. Bolsonaro acabó condenado por ese intento, aunque Cerimedo nunca fue acusado formalmente y la Fiscalía General de Brasil lo eximió de los cargos en febrero de 2025.

En 2022, durante una entrevista concedida por él mismo a la revista argentina Noticias, admitió tener miles de trolls para influir en los algoritmos y alterar la relevancia de temas en redes sociales. “Teníamos que generar ruido para despertar al voto indeciso. Influencias a un sector chico, pero que puede ser decisivo”, señaló con respecto a su participación en la campaña presidencial brasileña.

Tras ello, en Argentina, participó en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia en 2023, aunque aseguró que “le daba una mano y no le cobraba”. “Este es mi aporte a mi país. Estoy dispuesto a inmolarme por él”, señaló a La Nación.

En Honduras, tuvo un rol destacado en la campaña que llevó a Nasry Asfura a la presidencia, con quien aparece sonriendo en una fotografía publicada por él mismo en su cuenta de Instagram tras la toma de mando.

Macías también relacionó a Cerimedo con actividades políticas en Perú. Aunque Keiko Fujimori ha negado haber trabajado con él, el investigador asegura que existen elementos que apuntan a su participación. Entre las evidencias que menciona están capturas compartidas por Nadia Beller en las que figurarían un chat de WhatsApp con Defensores del Perú, nombre que coincidiría con la campaña del fujimorismo para captar cien mil personeros en los comicios presidenciales.

En Bolivia, Cerimedo fue asesor de la campaña de Rodrigo Paz, quien con su victoria en 2025 puso fin a dos décadas de gobiernos de izquierda. El portavoz presidencial José Luis Gálvez dijo que “terminada la campaña, él siguió colaborando a la gestión del presidente, (aunque) no ha ocupado un cargo específico”. Sin embargo, el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, afirmó que si “tuvo poder y decidió en el gobierno” de Paz, con quien está enfrentado.

Cerimedo es un técnico, no un ideólogo

Para la periodista argentina Soledad Vallejos, autora de 'Los dueños de la libertad', Cerimedo no fue el ideólogo del giro de la derecha regional. “Es un técnico, no es un cerebro o un ideólogo. Es alguien que resultó útil, pero no es que dependió de él. Para mí es fácilmente reemplazable”, declaró en entrevista con La República.

Más allá del caso, Vallejos advierte sobre el impacto que las redes sociales y la IA pueden tener en las próximas elecciones latinoamericanas bajo operaciones como las descubiertas. “Si yo no sé en qué mundo vivo o qué es real, es muy difícil que pueda votar libremente”, alertó.