Machu Picchu ofrece ingreso gratuito a turistas: ¿hasta cuándo estará vigente el beneficio? Aunque el acceso será gratuito hasta finales de 2026, se implementarán nuevas tarifas en 2027, con ciertas categorías que mantendrán el beneficio sin costo.

Una oportunidad para visitar uno de los principales atractivos turísticos del Perú estará disponible durante las últimas semanas de 2026. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad encargada de administrar el Santuario Histórico de Machu Picchu, estableció el ingreso sin costo para visitantes nacionales y extranjeros desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Jefatura ANP Nº 000017-2026-SERNANP/SHMPI, difundida en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La disposición contempla distintas categorías de visitantes y forma parte de las acciones orientadas a promover el turismo interno y la llegada de viajeros internacionales. Además, establece nuevas condiciones tarifarias para quienes deseen conocer el área natural protegida durante 2027.

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¿Qué turistas podrán ingresar gratis a Machu Picchu hasta el 31 de diciembre de 2026?

El beneficio aprobado por el Sernanp comprende a ciudadanos peruanos, extranjeros residentes en el país y visitantes internacionales. Estos grupos podrán acceder al Santuario Histórico de Machu Picchu sin pagar entrada desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la resolución, las categorías incluidas en la medida son:

Turistas nacionales: adultos de 18 a 65 años y menores de 5 a 17 años.

adultos de 18 a 65 años y menores de 5 a 17 años. Extranjeros residentes en el Perú: adultos de 18 a 65 años y menores de 5 a 17 años.

adultos de 18 a 65 años y menores de 5 a 17 años. Turistas extranjeros no residentes: adultos desde los 18 años y menores de 3 a 17 años.

adultos desde los 18 años y menores de 3 a 17 años. Visitantes de la Comunidad Andina: ciudadanos de Colombia, Ecuador y Bolivia, tanto adultos como menores de edad.

Para todos estos grupos, la tarifa promocional será de cero soles y permitirá ingresar al santuario durante un día.

La disposición tiene una fecha límite y no contempla que el acceso gratuito se mantenga para todas las categorías durante 2027. Desde el 1 de enero de ese año comenzará a aplicarse un nuevo esquema de tarifas, aunque algunos visitantes conservarán el beneficio sin costo.