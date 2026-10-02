Ley seca, encuestas y propaganda: las restricciones que marcan la recta final de las elecciones en Brasil

Restricciones en Brasil 2026: 9 estados aplican ley seca el 4 de octubre, 14 no tienen límites y el TSE prohíbe propaganda en internet

Restricciones en Brasil 2026: 9 estados aplican ley seca el 4 de octubre, 14 no tienen límites y el TSE prohíbe propaganda en internet AFP

Las restricciones para las elecciones Brasil 2026 varían según el estado y abarcan desde la venta de bebidas alcohólicas hasta la propaganda electoral. En la primera vuelta del domingo 4 de octubre, nueve territorios tendrán ley seca, mientras 14 permitirán la comercialización y consumo de alcohol. Bahía, Goiás y Tocantins dejarán parte de las decisiones en manos de los jueces electorales de cada zona.

Las normas también alcanzan la campaña electoral en los últimos días. El Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió desde el viernes 2 de octubre varias formas de publicidad y contenido digital. Entre ellas figura la difusión de material político pagado en internet y de publicaciones creadas o modificadas mediante inteligencia artificial, incluso cuando se identifique su origen.

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Ley seca en Brasil 2026: 9 estados prohíben el alcohol

Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí y Roraima tendrán restricciones sobre la venta, distribución o consumo de alcohol durante la primera vuelta. Los horarios dependen de cada jurisdicción.

En Acre, la prohibición rige desde la medianoche hasta las 4.00 p. m. Amazonas aplicará la medida de 2.00 p. m. a 5.00 p. m., mientras Ceará lo hará entre las 8.00 a. m. y las 6.00 p. m. Maranhão extenderá la restricción hasta las 10.00 p. m. y Mato Grosso la aplicará de 7.00 a. m. a 4.00 p. m. En Piauí, la compra y venta quedarán prohibidas desde las 0.00 hasta las 6.00 p. m.

La Secretaría de Seguridad de Piauí indicó que el objetivo es “preservar el orden público y la tranquilidad”. En Pará, además de la comercialización de alcohol, la norma alcanza fiestas, espectáculos, bailes y actuaciones en espacios abiertos al público.

Estos son los 14 estados sin restricción de venta

Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe no tendrán una prohibición general de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada.

En Río de Janeiro, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que no habrá ley seca. El estado no aplica esta medida desde 1996. São Paulo tampoco suspenderá la comercialización durante el domingo electoral.

Bahía, Goiás y Tocantins tienen un esquema diferente. Allí los jueces de las zonas electorales pueden imponer restricciones. En Goiás, al menos 53 municipios tendrán medidas específicas. En Tocantins, Palmas prohibirá alcohol desde la medianoche hasta las 5.00 p. m.

TSE: prohibiciones de propaganda y armas

Las restricciones electorales también afectan la actividad de los candidatos. Desde el viernes no se permiten mítines, debates en radio y televisión, propaganda gratuita en esos medios ni publicidad política pagada en internet. Tampoco se puede publicar, compartir o promocionar contenido producido o modificado con inteligencia artificial.

El sábado 3 de octubre se prohíbe a coleccionistas, tiradores y cazadores transportar armas y municiones en todo Brasil hasta el 5 de octubre. El domingo tampoco podrán realizarse actos de campaña en los centros de votación, caravanas, desfiles ni actividades con altavoces.