Falsa amenaza de bomba obliga a avión de la compañía rusa Azimuth Airlines a aterrizar de emergencia en Turquía El Sukhoi Superjet 100, operado por Azimuth Airlines, transportaba a 65 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Las autoridades confirmaron que no se encontraron explosivos a bordo.

Este incidente se da en el contexto de una serie de amenazas de bomba en Europa. Foto: AFP.

Este incidente se da en el contexto de una serie de amenazas de bomba en Europa. Foto: AFP.

Un avión comercial ruso fue evacuado en el aeropuerto de Antalya, Turquía, después de recibir una amenaza de bomba durante su trayecto desde la ciudad rusa de Mineralnye Vody. La aeronave aterrizó sin incidentes y las autoridades descartaron posteriormente la presencia de explosivos a bordo.

El aparato, un Sukhoi Superjet 100 operado por Azimuth Airlines, transportaba a 65 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación. Tras aterrizar, fue trasladado a una zona de seguridad para las inspecciones correspondientes, mientras todos sus ocupantes eran evacuados, según informaron las agencias turcas DHA e IHA.

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El consulado de Rusia en Antalya confirmó que se activaron los protocolos de seguridad y que sus funcionarios establecieron contacto inmediato con las autoridades aeroportuarias.

“No se encontraron explosivos a bordo del avión”, precisó la representación diplomática rusa en un comunicado, después de informar que todos los pasajeros habían sido evacuados satisfactoriamente.

El incidente ocurrió en Antalya, ciudad que acoge la cumbre climática COP31 de Naciones Unidas, y se suma a una sucesión de falsas amenazas de bomba que durante las últimas semanas han afectado a aerolíneas, centros educativos e instituciones de distintos países europeos.

Más de 8.000 instituciones afectadas

La dimensión de esta campaña de amenazas comenzó a generar preocupación entre las autoridades europeas. Un recuento elaborado por Reuters identificó más de 8.000 instituciones afectadas durante el último mes, desde escuelas primarias hasta aerolíneas, que recibieron mensajes anónimos con advertencias sobre supuestos explosivos.

Las investigaciones detectaron coincidencias entre los establecimientos atacados durante octubre y noviembre. Según la empresa de ciberseguridad Mimecast, numerosos objetivos se repitieron en ambas oleadas, pese a que las listas de instituciones afectadas no habían sido divulgadas públicamente.

Esta coincidencia apunta a la posibilidad de que las amenazas procedan de un mismo grupo, aunque todavía no se ha establecido quién está detrás de las operaciones ni se han presentado pruebas públicas concluyentes sobre su origen.

Irlanda manifestó sospechas sobre una posible “campaña coordinada de perturbación”. En Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló en una entrevista con LCI Radio que las autoridades consideran la posibilidad de una intervención extranjera y mencionó a Rusia entre los posibles responsables, sin descartar la participación de otros actores.