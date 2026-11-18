Demandó a su vecino porque las palmeras de su jardín provocaban humedad y caída de ramas en su casa: la justicia ordenó pagarle una suma millonaria A pesar de la indemnización, la justicia desestimó otros reclamos económicos, alegando falta de pruebas que vincularan esos daños a los hechos denunciados por el vecino.

Un conflicto entre vecinos en Buenos Aires, Argentina, llegó a la Justicia luego de que un hombre denunciara filtraciones de humedad y la caída de ramas de unas palmeras sobre su propiedad.

Tras analizar las pruebas presentadas, el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó al propietario del terreno lindero pagar una indemnización de 5 millones de pesos por daño moral. Sin embargo, rechazó otros reclamos económicos al considerar que no se había acreditado su relación con los hechos denunciados.

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¿Qué problemas tenía la vivienda por el terreno vecino?

Durante el proceso judicial, un peritaje de ingeniería confirmó que el agua ingresaba a una de las habitaciones debido a una falla en la unión de los techos y las paredes de ambos inmuebles. La diferencia de altura entre las construcciones había dejado un espacio por el que se filtraba la lluvia y provocaba humedad en el muro interior.

El reclamo también incluía la caída de ramas de las palmeras ubicadas en el terreno lindero. Un testigo declaró que había visto desprenderse una de ellas mientras pintaba en la casa del demandante. Además, un acta notarial y fotografías sirvieron para documentar los problemas de humedad.

¿Por qué la justicia ordenó pagar una indemnización de $5 millones?

El tribunal consideró que los inconvenientes habían afectado durante un tiempo prolongado el uso y disfrute normal de la vivienda. En ese sentido, sostuvo que el hogar constituye un espacio personal y familiar, por lo que las molestias persistentes pueden generar un daño moral indemnizable.

No obstante, la sentencia rechazó el pedido de compensación por los supuestos daños en un cerco eléctrico y otros gastos de reparación, documentación y trámites. Según la resolución, no se presentaron pruebas suficientes para demostrar esos perjuicios ni su relación directa con la conducta del vecino.