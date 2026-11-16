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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Mundo

¿A qué hora se va el papa León XIV del Perú y cuándo llegará a Roma tras su visita apostólica por América Latina?

La despedida del sumo pontífice incluyó una misa en la Base Aérea Las Palmas y una visita a la Casa de Acogida en el Callao antes de su regreso a Italia.

El regreso del sumo pontífice a Italia está previsto para la tarde de este lunes, tras días de encuentros con autoridades y fieles en el Perú.
El regreso del sumo pontífice a Italia está previsto para la tarde de este lunes, tras días de encuentros con autoridades y fieles en el Perú.Foto: AFP
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El papa León XIV culmina este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú, última etapa de su recorrido por América Latina. Tras varios días de actividades religiosas y encuentros con autoridades y fieles, el pontífice emprenderá su viaje de regreso a Italia.

La despedida del sumo pontífice incluyó una última misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Su vuelo hacia Roma está programado para la tarde de este lunes.

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¿A qué hora se va el papa León XIV del Perú?

La partida del papa León XIV está prevista para las 13:45 de este lunes 16 de noviembre, desde la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8. Desde allí, el avión papal despegará rumbo a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al territorio peruano.

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Antes de abandonar el país, el pontífice participó en una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas. Además, durante la mañana visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunirá con el personal y los adultos mayores que reciben atención en el lugar.

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¿Cuándo llegará a Roma tras su visita apostólica?

De acuerdo con el itinerario previsto, el avión que transporta al papa León XIV aterrizará en el aeropuerto de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre, a las 10:25 hora italiana. Debido a la diferencia horaria, ese arribo está programado para las 04:25 de la madrugada en Perú.

Con su llegada a Italia, el pontífice pondrá fin a su recorrido por Latinoamérica, que incluyó distintas actividades pastorales y encuentros con comunidades religiosas y civiles.

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