Empresa de sonido y luces indicó que no estaban acargo de la electricidad del recinto. Foto: composición LR

Empresa de sonido y luces indicó que no estaban acargo de la electricidad del recinto. Foto: composición LR

La empresa PowSang, encargada de los servicios de sonido y pantallas en determinados sectores de la misa del papa León XIV, se pronunció tras las fallas técnicas que afectaron a los asistentes durante la celebración del último lunes 16 de noviembre.

A través de un comunicado, la compañía deslindó responsabilidad sobre el suministro eléctrico de los equipos y precisó que ese servicio correspondía a otra empresa.

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“Como empresa, nuestro trabajo fue brindar los servicios de sonido y pantallas en las áreas que nos correspondían. Estos equipos dependían de un suministro eléctrico que estaba a cargo de otra empresa y que no formaba parte de los servicios contratados con nosotros”, sostuvo PowSang.

La compañía también anunció que este jueves 19 de noviembre presentará un informe técnico con los registros de sus equipos. Según explicó, el documento incluirá el sustento de sus operaciones durante el evento. Asimismo, solicitó que un peritaje independiente permita determinar qué ocurrió con los sistemas que debían transmitir la ceremonia.

En el comunicado, PowSang evitó atribuir responsabilidades a otras partes y expresó su disposición para colaborar con las autoridades. “No queremos entrar en acusaciones ni señalar responsables. Lo que queremos es que se conozca la verdad y que todo lo ocurrido pueda aclararse”, manifestó.

El pronunciamiento tuvo lugar después de las críticas de asistentes y representantes políticos por los problemas de organización y las deficiencias en los equipos audiovisuales durante la misa papal. La empresa también expresó su solidaridad con los afectados.