¡Orgullo nacional! Tres escolares de VMT ganan medallas de oro y plata en olimpiada de astronomía Rafael Zapata ganó la medalla de oro, mientras que Allison Hallasi y Thiago Villafuerte se llevaron la plata, destacando a pesar de provenir de familias en situación de pobreza extrema.

Tres escolares peruanos que estudian becados en el colegio privado Prolog, ubicado en Villa María del Triunfo (VMT), ganaron una medalla de oro y dos de plata en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), realizada en Paraguay.

Los adolescentes Rafael Zapata Castro y Allison Hallasi Peso, ambos de 16 años, y Thiago Villafuerte Ranilla, de 15, destacaron en el concurso que reunió a estudiantes de distintos países de la región, pese a provenir de familias en situación de pobreza extrema.

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Peruanos ganan medallas de oro y plata en olimpiadas

El ganador de la medalla de oro fue Rafael Zapata. Su disciplina y perseverancia lo llevaron a coronarse y regalarle este triunfo a sus padres, un mecánico y una trabajadora del hogar, con quienes vive en VMT.

Por su parte, los medallistas de plata fueron Allison Hallasi y Thiago Villafuerte. La primera destacó su resiliencia para afrontar las exigencias de la competencia y el segundo resaltó el intercambio cultural que vivió durante la olimpiada en Paraguay.

Preparación de escolares fue clave

Los tres estudiantes forman parte de su círculo olímpico, espacio en el que fortalecieron sus conocimientos y desarrollaron habilidades en ciencias. Su preparación y el respaldo de sus familias y docentes fueron fundamentales para conseguir estos resultados.

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica reúne a alumnos de distintos países para evaluar sus conocimientos y habilidades mediante pruebas teóricas y prácticas relacionadas con la astronomía y la exploración espacial. Además, promueve el intercambio cultural y el interés de los jóvenes por las carreras científicas y tecnológicas.