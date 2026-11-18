El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó dos contratos por un total de S/11 millones 52 mil 689 soles para la organización de la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, el lunes pasado.

De acuerdo con la información a la que accedió La República, los servicios otorgados de manera directa consistieron en el alquiler de pantallas, parlantes y generadores de energía eléctrica.

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Sin embargo, pese al millonario presupuesto asignado, los fieles que asistieron a la ceremonia se vieron afectados por los cortes de audio e imagen que les impidieron seguir la liturgia que ofrecía León XIV. Esta situación motivó a que los ciudadanos abandonaran el recinto antes y durante la misa.

Contratos de Cancillería bajo la lupa

La Cancillería otorgó ambos servicios de forma directa el 7 de octubre, bajo el argumento de una “situación de desabastecimiento”.

Con esta figura se evitó una licitación abierta, pese a que la llegada del pontífice al Perú se conocía oficialmente desde junio, cuando fue invitado por el expresidente José María Balcázar.

Cristian Castillo, especialista en contrataciones del Estado, explicó para La República que el ministerio no debe otorgar la conformidad ni desembolsar el monto total ante las fallas registradas.

“No se puede pagar todo el contrato, simplemente la parte que se ha ejecutado y la parte que no se ejecutó no se paga”, dijo.

Sobre las contrataciones directas, pese a que la visita papal se conocía con varios meses de anticipación, Castillo cuestionó que se haya evitado un concurso público regular.



"Es legal, pero no es moral (…) había la forma de poder llevar un proceso de selección en la forma adecuada, también han podido llevarlo por un proceso abreviado a través de los mecanismos que otorga la propia Ley de Contrataciones Públicas. No era necesario obviarla, no era necesario hacerlo en forma directa y a dedo. Este tipo de contratación que ya estamos acostumbrados genera este tipo de problemas", señaló.

Empresas beneficiadas

El acuerdo más elevado se firmó por 8 millones 399 mil 800 soles con la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., que asumió la instalación y operación de 44 pantallas LED, 60 torres de sonido, iluminación especializada y el circuito cerrado de televisión.

Las bases técnicas obligaban a esta compañía a calibrar el sonido para asegurar su alcance en todo el campo.

Además, exigían mantener consolas de respaldo conectadas para actuar de inmediato y personal técnico permanente en el lugar para resolver cualquier interrupción durante la misa, bajo advertencia de multas del 10% de una UIT por cada falla registrada.

De manera paralela, la Cancillería suscribió un segundo contrato directo con la empresa arequipeña Facogem Industrial S.R.L., por S/2 millones 652 mil 889 soles.

Esta compañía asumió el abastecimiento eléctrico del evento con el alquiler de generadores de luz, tableros eléctricos, tendido de cables, tomacorrientes y torres de iluminación portátiles.

Al igual que en el servicio de audio y video, en este servicio se tenía que garantizar el suministro continuo de energía, contar con equipos de respaldo y personal ante una emergencia.