Brasil se queda sin el último debate presidencial antes de las elecciones por los plantones de Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil se quedó sin el último debate presidencial previo a los comicios de este domingo. TV Globo canceló el evento pocas horas antes de su retransmisión después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, los dos grandes favoritos, anunciaron su ausencia. La cadena informó que recibió dos citaciones judiciales relacionadas con el programa, las cuales generan "incertidumbre jurídica" y representan una "injerencia indebida en la libertad" de los medios de comunicación.

La decisión de la emisora llegó en una jornada insólita en la historia electoral del país. Iba a ser la última oportunidad de los votantes de escuchar las propuestas de los principales aspirantes antes de la primera vuelta. Lula y Flávio concentran aproximadamente el 85% de las intenciones de voto, según los sondeos. La encuesta de Datafolha publicada el jueves mostró a Lula con el 45% de los votos válidos, frente al 40% de Flávio. En un eventual balotaje, previsto el 25 de octubre, se produciría un empate técnico con 48% para el presidente y 45% para el senador de Río de Janeiro.

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Dos fallos judiciales alteraron las reglas del debate

Pocas horas antes de la emisión, la magistrada Estela Aranha del Tribunal Superior Electoral prohibió a Globo exhibir el atril vacío de Lula, como se recogía en las reglas pactadas previamente entre la emisora y los candidatos. La jueza también impidió que los otros aspirantes formularan preguntas dirigidas a la tribuna vacía del presidente. La decisión atendió un recurso de la propia campaña de Lula, que alegó un "potencial desequilibrio" y resaltó el carácter "facultativo" de participar en los debates.

Casi al mismo tiempo, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes ordenó a Globo que incluyera en el debate al agitador ultra Renan Santos, abanderado del partido Misión, a quien la cadena no había invitado. La emisora recordó que "deben ser invitados obligatoriamente los candidatos de partidos con una representación de al menos 5 parlamentarios en el Congreso Nacional", requisito que no cumplía Santos. Ante este escenario, Flávio Bolsonaro anunció su no comparecencia. "Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE. La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias", afirmó el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula critica el formato de los debates

Lula comunicó el miércoles su decisión de no participar y optó por dar una entrevista al pódcast Flow a la misma hora del debate. Durante esa conversación, el mandatario criticó el formato decidido por TV Globo porque no ofrece "continuidad" al candidato, quien debe esperar bastante para responder a un rival. "Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates", le dijo a Igor Rodrigues, conductor de la entrevista.

El líder progresista declaró que es común que los candidatos en busca de relevancia hagan "gracietas", pese a que la elección presidencial es "algo serio". En ese sentido, defendió que se realicen diferentes debates en función del peso electoral de cada aspirante para tener "una disputa con iguales".

Investigan posible injerencia de Estados Unidos

La Fiscalía General de la República solicitó a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal que investiguen la posible financiación del gobierno de Donald Trump a iniciativas de extrema derecha en Brasil. La denuncia penal, firmada por el Fiscal General de la Unión, Jorge Messias, fue enviada al Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al Fiscal General de la República, Paulo Gonet. La iniciativa se basa en un informe del periódico británico The Guardian, según el cual la administración Trump desvió fondos con el objetivo de financiar una agenda conservadora en el extranjero.

Entre las iniciativas figuraría un presupuesto de 1 millón de dólares para un programa denominado "Combatir la guerra jurídica y la censura en Brasil", cuyo objetivo es cuestionar lo que sus creadores clasifican como excesos del Poder Judicial, en especial del Supremo Tribunal Federal. La agencia citó los principios constitucionales de soberanía, independencia y no intervención, y destacó que la legislación brasileña impone restricciones a la financiación extranjera de organizaciones políticas.

EE. UU. y Australia cierran sedes diplomáticas en Brasil

La Embajada de Estados Unidos en Brasilia y los consulados en Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y São Paulo suspendieron sus servicios consulares este viernes por motivos de seguridad. La medida se publicó el jueves 1 de octubre, horas después de que los empleados de la legación recibieran instrucciones de trabajar desde casa debido a una amenaza. El comunicado no especificó cuál fue el problema de seguridad que motivó la suspensión. Se recomendó a los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia no acudir a la Embajada, consulados u otras dependencias diplomáticas durante este periodo.

La representación australiana también anunció el cierre de su embajada en Brasilia por motivos de seguridad. En el aviso, publicado en el perfil oficial del gobierno australiano, instruyeron a sus connacionales a evitar acudir a la Embajada de Estados Unidos y otras dependencias diplomáticas. El gobierno australiano alertó a sus ciudadanos sobre posibles amenazas terroristas y delitos violentos en Brasil de cara a los comicios. El comunicado menciona que "podrían producirse manifestaciones y concentraciones políticas antes, durante y después de las elecciones, acompañadas de mayores medidas de seguridad". También recomienda "extremar las precauciones" debido al "riesgo de delitos violentos", como robos a mano armada y robos de vehículos, sobre todo en las grandes ciudades.