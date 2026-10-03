Elecciones presidenciales en Brasil: quiénes son los candidatos, cómo votar y cuándo sería la segunda vuelta

Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026, con 13 candidatos en carrera por el Poder Ejecutivo. Entre los principales nombres aparecen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, mientras los electores también deberán elegir representantes legislativos y gobernadores.

La jornada definirá si Brasil mantiene el rumbo político de Lula, quien busca un cuarto mandato, o si el país opta por el proyecto de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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La votación será obligatoria para la mayoría de los adultos. Las urnas funcionarán de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., según el horario de Brasilia. El Tribunal Superior Electoral permite consultar el lugar de sufragio mediante su portal y la aplicación e-Título.

Candidatos presidenciales en Brasil 2026: lista completa

Trece postulantes compiten por el Poder Ejecutivo en las elecciones presidenciales en Brasil. Esta es la lista oficial difundida por el gobierno brasileño:

Luiz Inácio Lula da Silva — Partido de los Trabajadores (PT)

— Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro — Partido Liberal (PL)

— Partido Liberal (PL) Augusto Cury — Adelante

— Adelante Ronaldo Caiado — Partido Social Democrático (PSD)

— Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema — Partido Novo

— Partido Novo Renan Santos — Movimiento Missão

— Movimiento Missão Hertz Dias — Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

— Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa — Partido Comunista Brasilero

— Partido Comunista Brasilero Clariana Barao — Democracia Cristiana

— Democracia Cristiana Leonardo Avalanche — Partido Renovador Laborista Brasileño

— Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta — Partido de la Causa Obrera

— Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi — Demócrata

Samara Martins — Unidad Popular

Cómo votar: pasos, horarios y documentos necesarios

El votante debe presentar una identificación oficial con foto o el título electrónico mediante la aplicación e-Título. Antes de entrar a la cabina, entrega el teléfono celular apagado al funcionario electoral. En la urna, digita los números y confirma con la tecla verde. Para consultar dónde votar, el TSE habilita su página web y la aplicación e-Título.

El orden de votación en la urna comienza con diputado federal y representante estatal o distrital, continúa con los cargos del Senado y gobernador, y termina con el presidente de la República. El elector debe revisar en pantalla el nombre y la fotografía antes de confirmar cada elección.

Segunda vuelta: fecha, calendario y qué se define

La segunda vuelta elecciones está programada para el domingo 25 de octubre. Solo tendrá lugar si ningún candidato presidencial o a gobernador supera el 50% de los votos válidos. En ese escenario, los dos más votados disputarán nuevamente el cargo.

El calendario electoral Brasil 2026 contempla propaganda gratuita del 9 al 23 de octubre. El 25 de octubre se realizará la segunda ronda, con el mismo horario de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., hora de Brasilia