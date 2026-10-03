Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Elecciones presidenciales en Brasil: quiénes son los candidatos, cómo votar y cuándo sería la segunda vuelta

Las elecciones presidenciales en Brasil están programadas para el 4 de octubre de 2026. Allí, 13 candidatos, incluidos Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, buscarán el Poder Ejecutivo.

Conoce quiénes compiten, cómo votar, dónde consultar tu local de sufragio y cuándo podría realizarse la segunda vuelta en Brasil
Conoce quiénes compiten, cómo votar, dónde consultar tu local de sufragio y cuándo podría realizarse la segunda vuelta en BrasilAFP
Por
google iconLa República en Google

Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026, con 13 candidatos en carrera por el Poder Ejecutivo. Entre los principales nombres aparecen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, mientras los electores también deberán elegir representantes legislativos y gobernadores.

La jornada definirá si Brasil mantiene el rumbo político de Lula, quien busca un cuarto mandato, o si el país opta por el proyecto de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

“Hacia la huelga general”: decenas de miles de personas protestan en España y exigen soluciones a la crisis de vivienda

lr.pe

La votación será obligatoria para la mayoría de los adultos. Las urnas funcionarán de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., según el horario de Brasilia. El Tribunal Superior Electoral permite consultar el lugar de sufragio mediante su portal y la aplicación e-Título.

Candidatos presidenciales en Brasil 2026: lista completa

Trece postulantes compiten por el Poder Ejecutivo en las elecciones presidenciales en Brasil. Esta es la lista oficial difundida por el gobierno brasileño:

  • Luiz Inácio Lula da Silva — Partido de los Trabajadores (PT)
  • Flávio Bolsonaro — Partido Liberal (PL)
  • Augusto Cury — Adelante
  • Ronaldo Caiado — Partido Social Democrático (PSD)
  • Romeu Zema — Partido Novo
  • Renan Santos — Movimiento Missão
  • Hertz Dias — Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
  • Edmilson Costa — Partido Comunista Brasilero
  • Clariana Barao — Democracia Cristiana
  • Leonardo Avalanche — Partido Renovador Laborista Brasileño
  • Rui Costa Pimenta — Partido de la Causa Obrera
  • Wilson Grassi — Demócrata

Samara Martins — Unidad Popular

Cómo votar: pasos, horarios y documentos necesarios

El votante debe presentar una identificación oficial con foto o el título electrónico mediante la aplicación e-Título. Antes de entrar a la cabina, entrega el teléfono celular apagado al funcionario electoral. En la urna, digita los números y confirma con la tecla verde. Para consultar dónde votar, el TSE habilita su página web y la aplicación e-Título.

El orden de votación en la urna comienza con diputado federal y representante estatal o distrital, continúa con los cargos del Senado y gobernador, y termina con el presidente de la República. El elector debe revisar en pantalla el nombre y la fotografía antes de confirmar cada elección.

Puedes ver

La moto eléctrica que suma más de 1 km de autonomía por minuto de carga y tiene batería resistente al agua con GPS: fue presentada en Kenia

lr.pe

Segunda vuelta: fecha, calendario y qué se define

La segunda vuelta elecciones está programada para el domingo 25 de octubre. Solo tendrá lugar si ningún candidato presidencial o a gobernador supera el 50% de los votos válidos. En ese escenario, los dos más votados disputarán nuevamente el cargo.

El calendario electoral Brasil 2026 contempla propaganda gratuita del 9 al 23 de octubre. El 25 de octubre se realizará la segunda ronda, con el mismo horario de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., hora de Brasilia

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PNP investiga a policías que habrían recibido dinero durante actividad política en San Juan de Miraflores

Ignacio Buse será cabeza de serie en el Masters 1000 de Shanghái: tenista peruano se suma al torneo tras importantes bajas

Mano Menezes tras derrota de Perú ante Canadá: DT admite desgaste y anuncia cambio de plan

Mundo

EE. UU. y Rusia negocian por Ucrania con un acuerdo petrolero millonario vinculado a los aliados de Trump, según NYT

Congreso de Bolivia suspende al fiscal general detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y designa un interino

“Hacia la huelga general”: decenas de miles de personas protestan en España y exigen soluciones a la crisis de vivienda

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cancillería calla sobre diplomático peruano que estuvo en el Congreso de Bolivia

Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"