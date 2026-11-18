La diputada Marleny Arminta solicitó explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores por el contrato de S/8,4 millones para la misa del papa León XIV, que contempló el alquiler y la instalación de equipos en la Base Aérea Las Palmas.

El pedido se da tras los reportes de fallas en las pantallas y el sistema de sonido en algunos sectores de la base aérea durante la ceremonia religiosa. Estos problemas generan interrogantes sobre el servicio contratado y las condiciones en las que se ejecutó, cuyo costo ascendió a S/8.399.800.

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Según el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., empresa identificada con RUC N.° 20508983264. La buena pro fue otorgada el 7 de octubre de 2026, mediante el Procedimiento de Selección No Competitivo N.° DirectaDirecta-08-2026-RE-1.

Ante estos hechos, Arminta pidió una copia íntegra del expediente de contratación y un informe documentado sobre las decisiones que tomó Cancillería. La legisladora busca conocer cómo se justificó el servicio, cuáles fueron los criterios para elegir a la empresa y si se cumplieron las obligaciones establecidas en el contrato.

Marleny Arminta solicita detalles sobre la elección del proveedor y la ejecución del contrato

Uno de los primeros puntos del requerimiento comprende los actos preparatorios y la necesidad del servicio. La diputada pidió conocer qué documentos sustentaron la contratación de los equipos y cuáles fueron las razones para establecer las características del servicio requerido para la misa en la Base Aérea Las Palmas.

También solicitó información sobre el procedimiento de selección y el expediente de contratación de POW SANG SONIDO Y LUCES S.C.R.L.. Este punto permitirá revisar cómo se eligió al proveedor y qué sustento tuvo la adjudicación de un servicio cuyo valor alcanzó los S/8.399.800.

Finalmente, la parlamentaria pidió detalles sobre la ejecución contractual, los pagos efectuados y las penalidades por posibles incumplimientos. Este último aspecto resulta relevante ante los reportes de problemas con las pantallas y el sonido durante la ceremonia, pues permitirá conocer si las fallas tuvieron alguna relación con las obligaciones asumidas por la empresa y si correspondía aplicar sanciones.