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Congreso de Bolivia suspende al fiscal general detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y designa un interino

La decisión se tomó luego de que Rodrigo Paz promulgara la ley que suspende a funcionarios bajo imputación formal. José Urioste asumirá el lunes 5 de octubre.

La Asamblea Legislativa de Bolivia suspendió a Roger Mariaca como fiscal general y nombró a José Armando Urioste como interino tras una modificación legal.
La Asamblea Legislativa de Bolivia suspendió a Roger Mariaca como fiscal general y nombró a José Armando Urioste como interino tras una modificación legal.Foto: Sputnik Mundo
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La Asamblea Legislativa de Bolivia suspendió de forma definitiva a Roger Mariaca como fiscal general y nombró este sábado a José Armando Urioste para asumir el despacho de manera interina. La determinación derivó de la promulgación previa, por parte del presidente Rodrigo Paz, de una modificación legal diseñada para apartar a la autoridad saliente, quien afronta un arresto preventivo tras ser imputado por presuntos nexos con una red de amparo al narcotráfico.

La aprehensión ocurrió el miércoles posterior a la revocación de la visa de Mariaca por parte de Estados Unidos, medida justificada en señalamientos de corrupción e incentivo a estructuras delictivas. Asimismo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, atribuyó al exfuncionario el liderazgo de un esquema dedicado a beneficiar actividades ilícitas mediante el aparato judicial, frente a lo cual el implicado rechazó las imputaciones tachándolas de "interferencia política".

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La ley promulgada por Rodrigo Paz que permitió suspender a Roger Mariaca

La reforma modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público e incorpora la suspensión definitiva cuando su máxima autoridad tenga una imputación formal o esté sometida a una medida cautelar personal por delitos castigados con cárcel. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el cambio el viernes 2 de octubre, antes de su promulgación en el Palacio de Gobierno.

El mecanismo exige el respaldo de dos tercios de los parlamentarios presentes y dispone el cese inmediato de funciones. Además, establece que, en la misma sesión, los legisladores deben nombrar a un reemplazante provisional. Al aplicar la norma, la Asamblea dejó sin efecto la resolución de octubre de 2024 que había formalizado la designación de Mariaca para un mandato de seis años.

La separación recibió 113 votos favorables y 11 contrarios, además de tres abstenciones y un voto en blanco, según Correo del Sur. Las objeciones provinieron principalmente de representantes del Partido Demócrata Cristiano afines al vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado opositor al Ejecutivo pese a integrar la fórmula gobernante, de acuerdo con EFE.

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José Armando Urioste asumirá como fiscal interino mientras avanzan las investigaciones

La elección de Urioste llegó tras varias horas de deliberaciones y sucesivas votaciones entre tres candidatos. El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que el abogado obtuvo el respaldo requerido: “con más de dos tercios”. Su designación permitió resolver la conducción transitoria de la institución después de la salida de su anterior jefe.

El economista boliviano anunció que la nueva autoridad prestará juramento el lunes 5 de octubre y ejercerá hasta que el Parlamento seleccione al siguiente titular mediante el procedimiento constitucional. El interinato, por tanto, cubrirá el periodo necesario para completar esa elección y no supone el inicio de un mandato ordinario.

Entretanto, las pesquisas alcanzan a otras 13 personas. De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, el caso incluye la supuesta protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo y trasladado a Estados Unidos. Reuters informó que las autoridades investigan grabaciones atribuidas a este último sobre presuntos pagos de sobornos a Mariaca, cuya responsabilidad deberá determinar la justicia.

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